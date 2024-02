Depuis près d'un an, les producteurs américains de gaz naturel freinent leur production en raison de la chute des prix. Mais les augmentations incessantes de la production, y compris de la part des compagnies pétrolières qui pompent le gaz en tant que sous-produit du pétrole, ont libéré une offre record.

Dans la compétition entre le pétrole et le gaz, les producteurs de gaz sont perdants. Certains ferment des puits, annulent des projets ou se vendent à des rivaux pour éviter les pertes. Les prix du gaz naturel sont tombés ce mois-ci à 1,59 dollar par millier de pieds cubes, leur niveau le plus bas depuis 30 ans, corrigé de l'inflation, ce qui profite aux consommateurs de ce combustible, comme les services publics, mais nuit aux producteurs qui vendent à des prix nominaux aussi bas qu'ils l'étaient au plus profond de la crise du COVID-19.

La douleur du gaz bon marché n'est nulle part aussi évidente que pour la société BKV Corp, basée à Denver. Au cours des cinq dernières années, elle a dépensé 2,7 milliards de dollars pour acquérir 4 000 puits de gaz et deux centrales électriques au gaz. Elle a également promis 250 millions de dollars pour construire une douzaine de sites souterrains de captage et de stockage du carbone afin de rendre son gaz plus respectueux du climat.

La chute des prix du gaz aux États-Unis a bloqué les projets d'introduction en bourse de BKV et fait échouer la coentreprise de carbone avec Verde CO2 visant à coupler ses centrales électriques et gazières à la séquestration du carbone. L'année dernière, BKV a évité de justesse le défaut de paiement de ses prêts grâce à un renflouement de 150 millions de dollars par sa société mère.

Détenu majoritairement par le géant thaïlandais de l'énergie Banpu Public Co, le peu connu BKV a commencé en 2016 à acheter des dizaines de puits de gaz américains, prenant les déchets des producteurs de pétrole Exxon Mobil, Devon Energy et d'autres.

"Nous voulons absolument devenir le plus grand producteur de gaz naturel du pays. C'est mon ambition", a déclaré Christopher Kalnin, directeur général de BKV, lors d'un entretien accordé en décembre sur son premier site de séquestration du carbone.

Les bénéfices de BKV ont grimpé à 410 millions de dollars en 2022 grâce aux prix élevés du gaz naturel, après que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a stimulé une forte demande d'exportations de gaz liquéfié américain. L'entreprise a lancé un plan visant à construire une version américaine de sa société mère thaïlandaise, en associant le gaz naturel et l'électricité. Ce plan prévoyait une introduction en bourse pour aider à financer l'expansion de la production de gaz et d'électricité, ainsi qu'un ensemble de puits d'enfouissement de carbone.

AILES CLIPPÉES

Mais BKV est retombé sur terre sous l'effet de prix souffrant d'une expansion incessante de la production de gaz naturel aux États-Unis. Son bénéfice est tombé à environ 79 millions de dollars au cours de la période de neuf mois la plus récente.

L'année dernière, les entreprises gazières américaines ont réduit leurs activités de forage de 22 % afin d'endiguer le phénomène. Mais les flux continuent d'affluer : Les États-Unis pomperont 105 milliards de pieds cubes de gaz par jour cette année, soit une augmentation de 2,5 milliards de pieds cubes par jour au cours de l'année dernière. Cette augmentation est suffisante pour alimenter 12,5 millions de foyers américains pendant une journée.

Dans la plupart des secteurs, l'augmentation des volumes est une bonne chose. Plus de production équivaut à plus de profit. Mais l'augmentation de la production a eu raison des efforts de réduction des forages et même de la demande due aux températures glaciales, ce qui a entraîné une chute des prix qui a récemment ramené le gaz américain à moins d'un tiers de la moyenne de 6,50 dollars par million d'unités thermiques britanniques de 2022. En revanche, les prix de référence du pétrole brut WTI n'ont chuté que de 17 %.

Les prix du pétrole sont restés plus stables grâce aux réductions de l'offre mondiale par les principaux producteurs de l'OPEP et leurs alliés.

Mais l'augmentation de la production de gaz, en particulier par les compagnies pétrolières qui considèrent le gaz comme un sous-produit de leur production, s'est avérée "relativement insensible aux prix", a déclaré Nicholas O'Grady, PDG de Northern Oil and Gas, un explorateur de gaz de schiste aux États-Unis.

Les producteurs de gaz ont été réticents à réduire fortement leur production dans la perspective de l'ouverture de nouvelles usines géantes de gaz naturel liquéfié (GNL) au cours de la décennie, a-t-il ajouté.

Les exportations de GNL draineraient les réserves excédentaires de gaz et devraient ramener les prix à des niveaux qui rendraient les forages de gaz à nouveau rentables d'ici 2025, prédisent M. O'Grady et M. Kalnin de BKV.

Quatre projets américains disposant de permis d'exportation sont à l'étude ; ils consommeraient jusqu'à 6,3 milliards de pieds cubes de gaz et, s'ils sont mis en œuvre, produiraient du GNL dans le courant de la décennie.

Le danger est que cette troisième vague de nouvelles usines de GNL soit retardée ou perdue à jamais. Le mois dernier, l'administration du président Joe Biden a suspendu pour une durée indéterminée l'examen des nouveaux permis d'exportation de gaz, mettant en péril la consommation future de 32 milliards de pieds cubes par jour.

Le producteur américain de gaz naturel Comstock Resources a déclaré la semaine dernière qu'il réduirait le nombre d'appareils de forage en activité et suspendrait ses dividendes jusqu'à ce que les prix du gaz augmentent suffisamment, tandis que son rival Antero Resources a déclaré qu'il réduirait ses activités de forage et diminuerait de 26 % le budget consacré à ses projets.

LA "TEMPÊTE PARFAITE

BKV, abréviation de Banpu Kalnin Ventures, a commencé ses activités en Pennsylvanie en 2016 avec le projet d'acheter d'anciens champs gaziers supplémentaires à de grandes compagnies pétrolières, d'investir juste assez pour maintenir la production, d'attendre que les prix augmentent et - alors seulement - d'investir dans l'expansion de la production.

Le moment semble être arrivé au milieu de l'année 2022. Alors que le prix du gaz américain dépassait les 9 dollars par millier de pieds cubes, M. Kalnin de BKV a lancé un plan d'expansion ambitieux et coûteux.

En juillet de la même année, il a conclu un accord de 750 millions de dollars pour des propriétés gazières d'Exxon Mobil dans le nord du Texas. Le même mois, il acquiert une centrale électrique au gaz à Temple, au Texas, pour 460 millions de dollars. Quelques semaines plus tard, il a conclu un partenariat de 250 millions de dollars avec la société texane Verde CO2 LLC pour la construction d'une douzaine de sites de séquestration du carbone à travers les États-Unis.

"Nous n'avons pas vu les prix s'effondrer comme ils l'ont fait", a déclaré M. Kalnin lors de l'inauguration de son premier site de séquestration du carbone en décembre.

M. Kalnin, un ancien consultant de McKinsey qui a passé ses premières années en Thaïlande et a ensuite travaillé pour la compagnie nationale de pétrole et de gaz du pays, n'a pas renoncé à son empire de transformation du gaz en électricité.

"(Les prix du gaz) se préparent à une nouvelle envolée au second semestre 2024", a déclaré M. Kalnin en décembre, en se référant aux prévisions d'augmentation de la demande de GNL.

"Il y a des micro-fenêtres pour les introductions en bourse qui s'ouvrent", a ajouté un porte-parole mardi. "Nous espérons rester prêts lorsque cette micro-fenêtre s'ouvrira. Les performances du marché pour les introductions en bourse et les prix du gaz doivent s'améliorer, a-t-elle ajouté.

Le gaz associé, qui sort des puits en même temps que le pétrole, a coupé l'herbe sous le pied de M. Kalnin. Selon les estimations du gouvernement, plus d'un tiers de la production totale de gaz aux États-Unis provient des producteurs qui forent pour trouver du pétrole. Ce chiffre augmente à mesure que les puits arrivent à maturité et qu'une plus grande quantité de gaz que de pétrole est extraite.

L'année dernière, BKV a obtenu une bouée de sauvetage de sa société mère, en vendant des actions à Banpu pour 150 millions de dollars afin d'éviter d'enfreindre les clauses de la dette. La majeure partie de l'argent a été placée sur un compte de service de la dette.

"La tempête est parfaite. Un hiver chaud, une offre de gaz trop importante, à la fois primaire et associée, et maintenant, des retards possibles dans les nouveaux permis d'exportation de GNL", a déclaré Blake London, associé directeur du fonds d'investissement privé Formentera Partners. (Reportage d'Arathy Somasekhar à Houston ; Rédaction de Gary McWilliams et Anna Driver)