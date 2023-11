(Alliance News) - Les marchés mondiaux ont connu une session terne ce vendredi noir, avec les marchés européens en légère hausse.

L'indice FTSE 100 a clôturé en hausse de 4,62 points, soit 0,1%, à 7 488,20. L'indice FTSE 250 a terminé en baisse de 22,73 points, soit 0,1 %, à 18 458,10, et l'indice AIM All-Share a clôturé en baisse de 1,18 point, soit 0,2 %, à 716,90. Au cours de la semaine écoulée, ils ont respectivement baissé de 0,2%, 0,6% et 0,4%.

Le Cboe UK 100 a terminé en légère hausse à 747,65, le Cboe UK 250 a clôturé en hausse de 0,1% à 15 994,54, et le Cboe Small Companies a terminé en baisse de 0,3% à 13 447,36.

En Europe, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort ont terminé en hausse de 0,2 %.

La livre était cotée à 1,2605 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi, en hausse par rapport à 1,2542 USD à la clôture de jeudi. L'euro se situait à 1,0935 USD à la clôture des marchés européens vendredi, en hausse par rapport à 1,0909 USD à la même heure jeudi. Face au yen, le dollar s'échangeait à 149,59 yens, en hausse par rapport aux 149,49 yens de jeudi soir.

La livre sterling a dépassé vendredi la barre des 1,26 USD, grâce à des données économiques solides jeudi et vendredi.

"Le rapport d'enquête PMI britannique d'hier a vu un retour surprise en territoire d'expansion, les marchés réagissant en augmentant les attentes d'une hausse des taux (22%) au premier trimestre", a déclaré Joshua Mahony de Scope Markets.

Jeudi, l'indice composite flash des directeurs d'achat S&P Global/CIPS pour le Royaume-Uni a atteint 50,1 points en novembre, contre 48,7 en octobre. Il s'agit d'un plus haut de quatre mois et d'une croissance, dépassant légèrement la marque de 50,0 qui n'a pas changé.

D'autres bonnes nouvelles ont été annoncées vendredi pour le Royaume-Uni, les chiffres montrant que la confiance des consommateurs britanniques a rebondi en novembre.

L'indice de confiance des consommateurs de GfK, qui existe depuis longtemps, a augmenté de six points, bien qu'il se situe toujours à moins 24. La confiance dans l'économie générale au cours des 12 prochains mois a également augmenté de six points pour atteindre moins 26 points. C'est 32 points de plus qu'il y a un an.

Cela a donné aux détaillants un encouragement dont ils avaient bien besoin à l'approche du week-end du "Black Friday" et de Noël.

Les détaillants ont été parmi les plus performants lors du Black Friday. Kingfisher et Tesco ont tous deux progressé de 1,4 % et B&M de 1,2 %. Les détaillants de vêtements ont également progressé : Frasers, Next et JD Sports ont augmenté de 0,6 %, 0,5 % et 0,4 %.

Les marchés new-yorkais ont rouvert vendredi pour une session plus courte, après avoir été fermés jeudi pour Thanksgiving.

Les actions à New York étaient mixtes à la clôture de Londres, avec le DJIA en hausse de 0,3 %, l'indice S&P 500 en baisse marginale et le Nasdaq Composite en baisse de 0,3 %.

Par ailleurs, les prix du pétrole reprenaient des couleurs vendredi après avoir chuté à la suite du report inexpliqué de la réunion de l'Opep+. La réunion ministérielle clé de l'alliance des producteurs de pétrole a été repoussée de dimanche à jeudi prochain.

"Les mouvements des prix des matières premières ont été assez discrets au cours de la semaine, mais cela masque un plongeon spectaculaire en milieu de semaine et une reprise des prix du pétrole", a déclaré Caroline Bain de Capital Economics.

Le baril de Brent était coté à 81,47 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi, contre 80,65 USD jeudi. Au cours de la semaine écoulée, le baril de Brent a atteint un plus bas de 76,57 USD et un plus haut de 82,89 USD.

M. Bain a ajouté : "Nous pensons que le résultat le plus probable de la réunion est que la Russie et l'Arabie saoudite prolongent leurs réductions volontaires jusqu'en janvier. Si nous avons raison, les prix du pétrole trouveront un soutien aux niveaux actuels, mais il est peu probable qu'ils progressent."

L'évolution de la situation au Moyen-Orient pourrait également influer sur la trajectoire des prix du pétrole, alors que débute la trêve de quatre jours entre Israël et le Hamas.

Les grandes compagnies pétrolières BP et Shell ont clôturé en hausse grâce au redressement des prix du pétrole, en augmentant respectivement de 0,6 % et de 0,4 %.

Ailleurs dans le FTSE 100, Barclays a augmenté de 1,1 %.

Jeudi, Reuters a rapporté que Barclays travaille sur des plans de restructuration qui pourraient impliquer la suppression de 2 000 emplois afin d'économiser 1 milliard de livres sterling.

Les suppressions d'emplois concerneraient principalement le back-office de la banque londonienne, a déclaré Reuters, citant "une personne ayant une connaissance directe des propositions".

Sage Group a été l'une des plus mauvaises performances de l'indice, avec une baisse de 2,7 %. Canaccord a ramené l'action de la société de logiciels d'entreprise de "conserver" à "vendre

Sur l'AIM, Team17 a chuté de 46 %.

Le développeur de jeux vidéo, d'applications de divertissement éducatif pour les enfants et de jeux de simulation de travail, basé à Wakefield, en Angleterre, a déclaré qu'il s'attendait désormais à un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements d'au moins 28,5 millions de livres sterling pour l'ensemble de l'année, y compris des dépréciations de titres sans effet sur la trésorerie pouvant atteindre 11,5 millions de livres sterling.

En 2022, elle a réalisé un Ebitda ajusté de 48,8 millions de livres sterling.

Team17 a déclaré que cela était dû au fait qu'elle avait été "trop lente à traiter certains dépassements de dépenses de projets" et à des retards dans des initiatives de coûts clés, ainsi qu'au fait que certains de ses jeux ne se sont pas vendus aussi bien qu'elle l'avait prévu à l'origine.

L'or était coté à 1 999,98 USD l'once à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi, en hausse par rapport à 1 992,02 USD à la clôture de jeudi.

Dans le calendrier des entreprises britanniques de lundi, Rightmove publiera un communiqué de presse. Mardi, easyJet publiera ses résultats annuels.

Mardi, le calendrier économique prévoit l'indice de confiance des consommateurs américains. Mardi également, l'indice Zoopla des prix de l'immobilier au Royaume-Uni et l'indice des prix des magasins seront publiés au cours de la nuit.

