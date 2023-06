La plupart des marchés boursiers asiatiques ont progressé lundi sur fond d'optimisme quant à la possibilité pour la Réserve fédérale de suspendre ses hausses de taux ce mois-ci, après un rapport mitigé sur l'emploi aux États-Unis, tandis que les prix du pétrole ont bondi après que l'Arabie saoudite se soit engagée à réduire considérablement sa production.

L'optimisme devrait se heurter à une certaine résistance en Europe, les contrats à terme de l'Euro Stoxx 50 ayant baissé de 0,2 %. Les contrats à terme du S&P 500 ont baissé de 0,1 % et ceux du Nasdaq de 0,4 %.

En Asie, l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon est resté stable pour la journée, les pertes des actions chinoises ayant compensé les gains réalisés ailleurs.

L'indice japonais Nikkei a bondi de 2,1 % pour dépasser les 32 000 points pour la première fois depuis juillet 1990.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 0,4 %, tandis que l'indice des valeurs vedettes chinoises a baissé de 0,7 %.

Dimanche, Morgan Stanley a revu à la baisse ses objectifs pour les indices chinois centrés sur l'offshore, citant un retard dans la reprise des bénéfices, des perspectives monétaires plus faibles et des incertitudes géopolitiques.

Toutefois, Laura Wang, stratège actions chez MS, estime que les récentes données macroéconomiques plus faibles de la Chine témoignent d'une reprise inégale et déséquilibrée, et non de la fin de son cycle haussier.

"Nous nous attendons également à ce que les décideurs politiques intensifient les mesures d'assouplissement vers la fin juin/début juillet et à ce qu'une reprise tirée par la consommation se généralise au second semestre de l'année à mesure que le marché de l'emploi et les niveaux de revenus se redressent", a déclaré Wang.

Lundi, les prix du pétrole, qui ont récemment été mis sous pression en raison des préoccupations accrues concernant le ralentissement de l'économie chinoise, ont augmenté après que l'Arabie saoudite a annoncé qu'elle réduirait sa production à 9 millions de barils par jour en juillet, contre environ 10 millions de barils par jour en mai, ce qui représente la plus grande réduction depuis des années.

Le pétrole Brent a augmenté de 1,2% à 77,07 dollars le baril à 0600 GMT, abandonnant une partie de ses gains antérieurs à 78,73 dollars, tandis que le brut américain a augmenté de 1,3% à 72,69 dollars le baril, après avoir atteint un sommet de 75,06 dollars en séance.

"Avec l'Arabie Saoudite qui protège les prix du pétrole d'une baisse trop importante, nous pensons que les marchés du pétrole sont maintenant plus enclins à une pénurie plus tard cette année", a déclaré Vivek Dhar, un stratège des matières premières minières et énergétiques à la Commonwealth Bank of Australia.

"Nous pensons que les contrats à terme sur le Brent atteindront 85 dollars le baril d'ici le quatrième trimestre 2023, même si l'on tient compte d'une reprise timide de la demande en Chine.

Les données de vendredi ont montré que l'économie américaine a créé 339 000 emplois le mois dernier, ce qui est supérieur à la plupart des estimations, mais la croissance modérée des salaires et l'augmentation du taux de chômage ont conduit les marchés à continuer de parier sur le maintien des taux de la Fed ce mois-ci, avec une probabilité de 75 %, selon l'outil FedWatch du CME.

Toutefois, il existe une probabilité de 70 % que les taux des fonds fédéraux atteignent 5,25-5,5 % ou plus lors de la réunion de juillet, si l'inflation américaine reste élevée. À l'inverse, les marchés considèrent désormais qu'il y a peu de chances que les taux soient abaissés d'ici à la fin de l'année.

Les rendements des obligations d'État ont continué à augmenter lundi. Les rendements des bons du Trésor américain à deux ans ont augmenté de 3 points de base à 4,5410 %, après une hausse de 16,2 points de base vendredi, et les rendements à 10 ans ont également augmenté de 3 points de base à 3,7216 %, après une hausse de 8 points de base vendredi.

Fitch Ratings a déclaré que la note de crédit "AAA" des États-Unis resterait sous surveillance négative, malgré l'accord sur la dette.

Le dollar américain était à 104,11 contre ses principaux pairs lundi, après avoir gagné 0,5% vendredi grâce au rapport sur l'emploi. Le billet vert a également augmenté de 0,1% par rapport au yen japonais à 140,03, tandis que l'euro a baissé de 0,1% à 0,1070 $.

Les banques centrales d'Australie et du Canada se réuniront cette semaine. Les marchés estiment qu'il y a de fortes chances - environ 40 % - que la RBA surprenne avec une hausse d'un quart de point mardi, après une augmentation du salaire minimum dont certains économistes craignaient qu'elle n'alimente davantage les pressions inflationnistes.

La Banque du Canada se réunira mercredi. Une majorité d'économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la Banque du Canada maintienne ses taux d'intérêt à 4,5 % pour le reste de l'année, même si le risque d'une nouvelle hausse des taux reste élevé.