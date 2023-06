Le déficit mondial de l'offre de pétrole brut devrait s'aggraver au troisième trimestre, l'Arabie saoudite, premier exportateur mondial, s'étant engagée à réduire davantage sa production à partir de juillet, ce qui pourrait pousser le Brent vers les 100 dollars le baril d'ici à la fin de l'année, selon les analystes.

Les prix du pétrole ont grimpé de plus d'un dollar le baril lundi, alors que le ministère saoudien de l'énergie a déclaré dimanche que sa production baisserait à 9 millions de barils par jour (bpj) en juillet, contre environ 10 millions de bpj en mai, ce qui représente la plus forte réduction du royaume depuis des années.

La réduction volontaire promise par l'Arabie saoudite s'ajoute à un accord plus large conclu par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, dont la Russie, pour prolonger les réductions de production jusqu'en 2024, alors que le groupe cherche à relancer les prix du pétrole en perte de vitesse.

"L'Arabie saoudite a l'habitude de respecter ses engagements en matière de réduction de la production", a déclaré Helima Croft, de RBC Capital, dans une note.

"Par conséquent, nous nous attendons à ce que la réduction unilatérale de 1 million de bpj arrive sur le marché en juillet, doublant presque la réduction physique réelle que nous avons vue de la part du groupe de producteurs depuis octobre.

Cette mesure a ouvert la voie à un resserrement de l'offre et mis un plancher de 70 dollars le baril sous les prix, selon les analystes, cependant la réduction saoudienne n'est pas susceptible d'entraîner une forte hausse des prix dans l'immédiat, car il faudra du temps pour que les stocks soient résorbés.

"Avec l'Arabie Saoudite protégeant les prix du pétrole d'une baisse trop importante en réduisant la production, nous pensons que les marchés pétroliers sont maintenant plus enclins à une pénurie plus tard cette année", a déclaré Vivek Dhar, analyste à la Commonwealth Bank of Australia, dans une note.

"Nous pensons que les contrats à terme sur le Brent atteindront 85 dollars le baril d'ici le quatrième trimestre 2023, même en tenant compte d'une reprise timide de la demande en Chine."

Les analystes de Goldman Sachs Daan Struyven et Callum Bruce ont déclaré que la réunion "modérément haussière" de l'OPEP+ compensait en partie certains risques baissiers pour les prévisions de prix de la banque de décembre 2023 de 95 $ le baril, y compris une offre plus forte que prévu de la part de la Russie, de l'Iran et du Venezuela, et une demande chinoise plus faible que prévu.

ANZ a déclaré que le potentiel d'une forte reprise des prix du brut avait fortement augmenté car l'offre devrait se resserrer de manière significative au second semestre de l'année si la Réserve fédérale américaine suspend ses hausses de taux d'intérêt et si les vents contraires macroéconomiques s'atténuent.

"Les investisseurs sont susceptibles d'ajouter des paris haussiers, convaincus que l'Arabie Saoudite et l'OPEP fourniront un soutien si le marché rencontre des obstacles", ont déclaré les analystes d'ANZ Daniel Hynes et Soni Kumari dans une note, en maintenant leur objectif de fin d'année de 100 dollars le baril pour le Brent.

Toutefois, les gains de prix pourraient être limités à court terme jusqu'à ce qu'il y ait des signes de resserrement sur le marché physique, ont-ils ajouté.

En revanche, les Émirats arabes unis ont été autorisés à relever leurs objectifs de production d'environ 200 000 bpj pour atteindre 3,22 millions de bpj, tandis que la Russie, l'Afrique et d'autres petits producteurs ont réduit leurs quotas pour les aligner sur leurs niveaux de production réels.

"L'investissement d'ADNOC dans l'expansion de la capacité de réserve et dans son prix de référence Murban a alimenté les inquiétudes selon lesquelles ADNOC pourrait éventuellement chercher à quitter le groupe de producteurs et à monétiser pleinement ces investissements", a déclaré M. Croft de RBC.

"Le fait de lui accorder l'ajustement de son quota de 200 000 bpj pour 2024 semble régler la question de son adhésion à l'OPEP pour l'instant.