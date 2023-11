La compagnie pétrolière nationale nigériane NNPC Ltd a déclaré dimanche qu'elle avait rétabli la production de 275 000 barils par jour (bpj) de pétrole dans sa coentreprise avec Total Energies, après avoir négocié la fin de l'action syndicale des travailleurs.

La NNPC a déclaré dans un communiqué qu'un accord de suspension de l'action avait été signé entre TotalEnergies, la Petroleum and Natural Gas Senior Staff Association et la Nigerian Union of Petroleum and Natural Gas Workers, qui représentent les travailleurs seniors et juniors de l'industrie.

"Les syndicats ont accepté de suspendre l'action industrielle en cours, ce qui permettra de rétablir immédiatement la production de 275 000 barils de pétrole par jour", a déclaré la NNPC.

La NNPC n'a pas révélé la nature du conflit ni les revendications des travailleurs, qui n'avaient pas été annoncées auparavant.

La production pétrolière du Nigeria s'élevait à 1,49 million de barils par jour en octobre, selon les données du régulateur pétrolier, ce qui reste inférieur à l'objectif budgétaire de 1,69 million de bpj pour 2023.

Bien que la production se soit améliorée cette année dans le plus grand producteur de pétrole d'Afrique, le vol de brut, le raffinage illégal et le manque d'investissement dans le secteur ont entravé la production, qui est restée en dessous du quota de l'OPEP de 1,74 million de bpj.

Cette situation fait craindre que la NNPC ait du mal à fournir du brut à la raffinerie Dangote, d'une capacité de 650 000 bpj, qui n'a pas atteint plusieurs objectifs de mise en production.

NNPC Ltd fournira à la raffinerie Dangote jusqu'à six cargaisons de pétrole brut en décembre, qui seront utilisées pour des essais, ont déclaré à Reuters des sources industrielles au fait de la question.