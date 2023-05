Le principal indice boursier du Canada a chuté mardi à son niveau de clôture le plus bas en deux mois, le secteur de l'énergie étant l'un des principaux perdants d'une baisse généralisée due à l'effondrement des prix du pétrole.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 228,25 points, soit 1,1 %, à 19 739,70, son plus bas niveau depuis le 28 mars. Les dix principaux secteurs ont terminé en baisse.

Les actions de Wall street ont été mitigées, les investisseurs évaluant les chances qu'un accord sur le relèvement du plafond de la dette américaine soit adopté par le Congrès.

"L'énergie est l'un des secteurs qui s'est bien comporté l'année dernière, car beaucoup de gens pensaient qu'avec ce qui se passe en Russie et en Ukraine, les prix allaient monter en flèche", a déclaré Allan Small, conseiller principal en investissement chez Allan Small Financial Group.

"Mais cela a été exagéré et maintenant, c'est l'idée d'un ralentissement de la croissance mondiale qui s'est imposée.

Mardi, des données ont montré que la confiance des consommateurs américains était tombée à son plus bas niveau depuis six mois. Le Canada exporte environ 75 % de ses produits vers les États-Unis, y compris les produits de base.

Le secteur de l'énergie du marché de Toronto a chuté de 2,1 %, le prix du pétrole ayant baissé de 4,4 % à 69,46 $ le baril.

Les prix du pétrole ont chuté alors que les messages contradictoires des principaux producteurs ont assombri les perspectives d'approvisionnement avant la réunion de l'OPEP+ de ce week-end.

Le secteur des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a perdu 1,6 % en raison de la chute des prix du cuivre, tandis que les valeurs financières à forte pondération ont baissé de 1,1 %. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Johann M Cherian et Vansh Agarwal à Bengaluru ; Rédaction de Pooja Desai et Richard Chang)