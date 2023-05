Les actions canadiennes ont atteint leur niveau le plus bas depuis près de deux mois jeudi, avec notamment des baisses pour le secteur de l'énergie, ainsi que pour les actions de la Banque Royale du Canada et de la Banque Toronto-Dominion après que les deux principaux créanciers ont publié leurs résultats.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 153,61 points, soit 0,8 %, à 19 774,08, son niveau de clôture le plus bas depuis le 28 mars.

RBC, la société de la Bourse de Toronto dont la capitalisation boursière est la plus élevée, a annoncé une baisse de ses bénéfices trimestriels. Ses actions ont glissé de 1,8 %, tandis que les actions de la Banque TD ont baissé de 4,2 % après que le créancier a déclaré qu'il ne serait pas en mesure d'atteindre son objectif de croissance des bénéfices.

En revanche, les actions de la Banque Canadienne Impériale de Commerce ont terminé en hausse de 2,1 % après que la société a dépassé les attentes en matière de bénéfice par action.

"Les thèmes généraux qui ont émergé (pour les banques) sont des provisions plus élevées pour les pertes de crédit", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège en investissement chez Edward Jones Investments.

"Il ne fait aucun doute qu'il y a des pressions sur les bénéfices avec l'augmentation des dépenses et le ralentissement de la croissance des prêts, mais en même temps les fondamentaux restent assez solides."

L'économie canadienne devrait ralentir cette année, car la hausse des coûts d'emprunt pèse sur les finances des ménages lourdement endettés.

Le secteur de l'énergie a perdu 2,2 %, la Russie ayant minimisé la perspective de nouvelles réductions de la production de l'OPEP+ lors de sa réunion de la semaine prochaine, ce qui a exercé une pression sur le pétrole.

Le prix du pétrole brut américain a baissé de 3,4 % à 71,83 dollars le baril, tandis que la baisse du prix de l'or a contribué au recul de 1,7 % du secteur des matériaux.

L'or s'est affaibli après que les données économiques américaines aient soutenu l'idée que la Réserve fédérale allait encore augmenter les taux d'intérêt, a déclaré Edward Moya, analyste principal du marché chez OANDA à New York, dans une note.

À contre-courant de la tendance, le secteur technologique a augmenté de 0,4 %, suivant les gains de ses homologues américains. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Johann M Cherian et Vansh Agarwal à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich et Marguerita Choy)