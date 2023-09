Le principal indice boursier canadien a clôturé en hausse mardi, stimulé par les gains des valeurs énergétiques, tandis que les marchés sont restés prudents avant les données sur l'inflation américaine.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto était en hausse de 40,32 points, ou 0,2 %, à 20 223,08.

Le secteur de l'énergie, un poids lourd, a grimpé de 2,14 %, les prix du brut américain ayant augmenté de 1,8 % le baril, tandis que le brut Brent a progressé de 1,6 %.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a maintenu mardi ses prévisions de croissance de la demande de pétrole pour cette année et l'année prochaine, citant une croissance économique résiliente malgré la hausse des taux d'intérêt.

"Le pétrole brut a atteint son plus haut niveau en dix mois, ce qui a certainement profité au TSX", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège principal en matière d'investissement chez Edward Jones.

Les investisseurs suivront de près les données de l'industrie sur les stocks de brut américains, prévues à 2030 GMT. Les stocks de brut devraient avoir diminué d'environ 2 millions de barils au cours de la semaine du 8 septembre, selon un sondage Reuters lundi.

Le secteur de l'énergie a la deuxième plus grande influence sur l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto, d'une valeur de 2,37 billions de dollars, qui comprend 226 sociétés et a augmenté de 24,4 % au cours des trois dernières années.

"En même temps, cela (les prix élevés du pétrole) alimente des attentes d'inflation plus élevées. Cette semaine, l'accent sera mis, tant aux États-Unis qu'au Canada, sur le rapport de l'IPC américain de demain", a déclaré M. Kourkafas.

Les marchés attendent les données sur l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis mercredi, qui pourraient fournir des indices sur la voie à suivre pour les taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Le secteur de la santé a chuté de 3,8 %, menant les baisses sectorielles.

Les valeurs technologiques, sensibles aux taux d'intérêt, ont baissé de 1 %. Aux États-Unis, les actions de Wall Street ont terminé en baisse après que les actions du géant de l'informatique dématérialisée Oracle aient chuté de plus de 13 % à la suite de faibles prévisions et de l'augmentation des prix du pétrole, ce qui a renforcé les inquiétudes concernant la persistance des pressions sur les prix à l'avenir.

Par ailleurs, un groupe de lobbying de premier plan pour le secteur bancaire canadien a critiqué les propositions du gouvernement fédéral visant à prélever d'énormes taxes sur le secteur financier du pays et a déclaré que la politique pourrait nuire aux prêts, a rapporté le Globe and Mail mardi.

(1 $ = 1,3548 $CAN) (Reportage de Khushi Singh à Bengaluru et Nivedita Balu à Toronto ; Rédaction de Tasim Zahid et Josie Kao)