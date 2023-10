La principale bourse du Canada a légèrement progressé mardi, mais est restée en baisse pour le mois d'octobre, en raison de la chute des prix du pétrole et des données nationales qui ont renforcé les signes d'un affaiblissement de l'économie.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 16,71 points, soit 0,1 %, à 18 873,47. Pour le mois, il a perdu 3,4 %, son troisième mois consécutif de baisse.

Les perspectives incertaines concernant le pétrole et les signes d'affaiblissement de l'économie canadienne ont pesé sur le marché de Toronto, y compris sur les valeurs bancaires, a déclaré Philip Petursson, stratège en chef des investissements chez IG Wealth Management

"Il est pratiquement acquis que le Canada est en récession", a déclaré M. Petursson. "Même si la Banque du Canada a (probablement) fini de relever ses taux, l'impact des hausses de taux continuera de se répercuter négativement sur l'économie au cours des six à douze prochains mois.

L'économie canadienne a marqué le pas en août et a probablement glissé dans une récession peu profonde au troisième trimestre, selon des données publiées mardi, signe que les 10 hausses de taux d'intérêt de la banque centrale depuis l'année dernière pèsent sur la croissance.

Le secteur technologique du marché de Toronto a augmenté de près de 1 % mardi, tandis que le secteur financier, fortement pondéré, a ajouté 0,2 %, rattrapant ainsi certaines pertes récentes. Le secteur a perdu 4,7 % en octobre.

Le prix du pétrole a baissé de 1,6 % à 81,02 $ le baril, les marchés s'inquiétant moins des perturbations potentielles de l'approvisionnement dues au conflit au Moyen-Orient et des données montrant une augmentation de la production de l'OPEP et des États-Unis.

L'énergie a néanmoins progressé de 0,3 %, faisant mieux que le secteur des matériaux, qui a terminé en baisse de 2,2 %.

Ce secteur, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a été mis sous pression par une baisse de 19,7 % des actions de First Quantum Minerals Ltd.

Il s'agit de la deuxième journée consécutive de fortes pertes, l'incertitude quant à l'avenir de la mine de cuivre Panama, clé pour la société, ayant encouragé les investisseurs à réduire leur exposition. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et Khushi Singh ; Rédaction de Tasim Zahid et Jonathan Oatis)