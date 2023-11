Le secrétaire général de l'OPEP, Haitham Al Ghais, a accusé lundi l'Agence internationale de l'énergie (AIE) de vilipender l'industrie pétrolière et gazière, dans le cadre du dernier affrontement entre les deux groupes sur la politique climatique.

M. Al Ghais faisait référence à une note publiée jeudi par l'organisme de surveillance de l'énergie de l'Occident, selon laquelle l'industrie des combustibles fossiles était confrontée à un "moment de vérité" où les producteurs devaient choisir entre l'aggravation de la crise climatique et le passage à des énergies propres.

"Cette note présente un cadre extrêmement étroit des défis auxquels nous sommes confrontés et minimise peut-être opportunément des questions telles que la sécurité énergétique, l'accès à l'énergie et l'accessibilité financière à l'énergie", a déclaré M. Al Ghais dans un communiqué.

"Il vilipende aussi injustement l'industrie en l'accusant d'être à l'origine de la crise climatique.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et l'AIE, dont le siège est à Paris, se sont opposées à plusieurs reprises ces dernières années sur des questions telles que les perspectives de la demande de pétrole à long terme et les investissements dans de nouvelles réserves d'hydrocarbures.

Le dernier conflit en date survient alors que les Émirats arabes unis (EAU), l'un des principaux producteurs de l'OPEP, s'apprêtent à accueillir le sommet des Nations unies sur le climat COP28 à la fin de la semaine.

M. Al Ghais a déclaré que l'OPEP serait présente aux négociations sur le climat.

L'AIE estime que la demande mondiale de combustibles fossiles atteindra son maximum d'ici à 2030, alors que de plus en plus de voitures électriques circuleront sur les routes et que l'économie chinoise connaîtra une croissance plus lente tout en s'orientant vers des énergies plus propres.

L'OPEP, dirigée de facto par l'Arabie saoudite, principal exportateur de pétrole, n'est pas d'accord avec cette prévision.

Elle a qualifié ces projections de "dangereuses", affirmant qu'elles s'accompagnent souvent d'appels à l'arrêt des nouveaux investissements dans le pétrole et le gaz, ce qui mettrait en péril la sécurité énergétique.

Dans sa note de jeudi, l'AIE s'est également montrée critique à l'égard des technologies de capture du carbone.

"L'industrie doit s'engager à aider véritablement le monde à répondre à ses besoins énergétiques et à atteindre ses objectifs climatiques, ce qui implique de renoncer à l'illusion selon laquelle des quantités invraisemblablement élevées de capture du carbone constituent la solution", peut-on lire dans la déclaration de l'AIE publiée sur son site web.

Les Émirats arabes unis, deuxième pays arabe à accueillir le sommet sur le climat après l'Égypte en 2022, ont, avec d'autres producteurs d'énergie du Golfe, appelé à ce qu'ils considèrent comme une transition énergétique plus réaliste dans laquelle les combustibles fossiles conserveraient un rôle dans la sécurisation de l'approvisionnement en énergie tandis que les industries se décarboniseraient.

M. Al Ghais a regretté que l'AIE qualifie d'"illusion" des technologies telles que le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CCUS), considérées dans les rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat de l'ONU comme faisant partie de la solution.

"La vérité qui doit être dite est simple et claire pour ceux qui souhaitent la voir. C'est que les défis énergétiques auxquels nous sommes confrontés sont énormes et complexes et ne peuvent se limiter à une question binaire", a déclaré M. Al Ghais.

L'OPEP+, qui regroupe l'OPEP et ses alliés tels que la Russie, a décidé l'année dernière de ne plus utiliser les données de l'AIE pour évaluer l'état du marché pétrolier.

L'Arabie saoudite a également reproché à l'AIE - et à sa prévision initiale d'une baisse de 3 millions de barils par jour (bpj) de la production russe en raison de la guerre en Ukraine - la décision de Washington de vendre du pétrole provenant de ses réserves. (Reportage de Maha El Dahan, édition de Mark Potter)