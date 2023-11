Le principal indice boursier canadien a chuté mardi, prolongeant son recul par rapport à un sommet de six semaines, la forte baisse des prix des matières premières ayant entraîné une liquidation dans les secteurs des matériaux et de l'énergie.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 168,35 points, soit 0,9 %, à 19 575,59. Il s'agit de la deuxième journée consécutive de baisse pour l'indice après avoir atteint vendredi son niveau de clôture le plus élevé depuis le 20 septembre.

En revanche, l'indice de référence américain S&P 500 a enregistré sa plus longue série de gains en deux ans grâce à la baisse des coûts d'emprunt à long terme.

"Le pétrole est à son plus bas niveau depuis plusieurs mois, à la grande surprise de ceux qui s'inquiétaient des prix de l'énergie en raison du conflit au Moyen-Orient", a déclaré Barry Schwartz, gestionnaire de portefeuille chez Baskin Financial Services.

"Je pense que le marché anticipe une croissance plus faible de l'économie mondiale à l'avenir [...]. L'énergie est un produit de base qui repose sur une économie forte".

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain sont tombés à leur plus bas niveau depuis juillet, s'établissant en baisse de 4,3 % à 77,37 dollars le baril, alors que les données économiques chinoises mitigées et les exportations croissantes de l'OPEP ont apaisé les craintes d'un resserrement des marchés.

Le secteur de l'énergie a chuté de 3,8 %, tandis que le secteur des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a perdu 1,9 % en raison de la baisse des prix de l'or et du cuivre.

Les valeurs financières, fortement pondérées, ont reculé de 0,7 %, abandonnant certains gains importants enregistrés récemment.

Crescent Point Energy Corp a été l'une des plus fortes baisses. Ses actions ont chuté de 9,9 % après que la société a annoncé un accord pour acquérir Hammerhead Energy, ce qui pourrait créer le septième plus grand producteur d'énergie du Canada.

Les actions de Stella-Jones ont augmenté de 7,4 %, en tête des gains, après que le fabricant de produits du bois a déclaré des revenus et des bénéfices plus élevés au troisième trimestre. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Khushi Singh à Bengaluru ; rédaction de Tasim Zahid et Marguerita Choy)