Il est peu probable que l'OPEP+ modifie sa politique actuelle en matière de production de pétrole lors de la réunion d'un panel mercredi prochain, ont déclaré quatre sources de l'OPEP+ à Reuters, alors que le resserrement de l'offre et la hausse de la demande entraînent une remontée des prix du pétrole.

Les ministres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de ses alliés menés par la Russie, connus sous le nom d'OPEP+, se réunissent le 4 octobre. Le panel, appelé Comité ministériel conjoint de suivi, peut appeler à une réunion plénière de l'OPEP+ si cela s'avère nécessaire.

Le pétrole a bondi vers les 100 dollars le baril pour le Brent, le plus haut depuis 2022, car le resserrement de l'offre, dû en partie aux réductions de production de l'OPEP+ et à l'augmentation de la demande, l'emporte sur les inquiétudes concernant l'inflation persistante et le ralentissement de la croissance économique.

Quatre sources de l'OPEP+, qui ont refusé d'être nommées, ont déclaré que le comité n'apporterait probablement aucun changement à la politique existante lors de la réunion en ligne de mercredi.

"Rien n'a été discuté. Il s'agira probablement d'une réunion normale qui mettra l'accent sur l'accord de l'OPEP+", a déclaré l'une des sources.

Le siège de l'OPEP à Vienne, en Autriche, et le ministère saoudien de l'énergie n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires vendredi.

L'accent sera mis sur une mise à jour attendue des plans de l'Arabie saoudite et de la Russie concernant leurs réductions volontaires. Le 5 septembre, elles ont prolongé les réductions de 1,3 million de barils par jour jusqu'à la fin de l'année et ont déclaré qu'elles réexamineraient les décisions de réduction tous les mois.

Compte tenu de la remontée du pétrole, certains analystes estiment qu'il est de plus en plus probable que les réductions volontaires de l'Arabie saoudite soient réduites. D'autres s'attendent à ce que les réductions soient prolongées jusqu'en 2024.

Le ministre saoudien de l'énergie, le prince Abdulaziz bin Salman, qui préside le JMMC, a déclaré au début du mois que les réductions de l'OPEP+ étaient nécessaires pour stabiliser le marché et que les prix n'étaient pas ciblés.

Les réductions saoudiennes et russes s'ajoutent aux réductions précédentes annoncées depuis fin 2022. La prochaine réunion plénière de l'OPEP+ n'aura lieu qu'en novembre. (Reportage d'Ahmad Ghaddar, Maha El Dahan et Olesya Astakhova, rédaction et complément d'information d'Alex Lawler ; rédaction de Dmitry Zhdannikov et Emelia Sithole-Matarise)