Le pétrole Brent, référence mondiale, est resté au-dessus de 81 dollars le baril vendredi, le sentiment de hausse de la demande américaine étant renforcé par les perturbations de l'offre en Libye et au Nigéria.

Jeudi, certains champs pétroliers libyens ont été fermés en raison des protestations d'une tribu locale contre l'enlèvement d'un ancien ministre. Par ailleurs, Shell a suspendu les chargements de pétrole brut Forcados du Nigeria en raison d'une fuite potentielle dans un terminal.

Selon John Evans, analyste chez PVM, la perturbation en Libye entraîne une perte estimée à 370 000 barils par jour (bpj), tandis que la perte due à la panne au Nigeria est estimée à 225 000 bpj.

Le marché étant sous l'emprise d'un scénario de resserrement, toute nouvelle panne fera grimper le prix du pétrole à des niveaux que même le plus ardent des haussiers n'aurait pas prédits pour le second semestre de l'année, a ajouté M. Evans.

Les exportations de pétrole russe ont également diminué de manière significative et, si cette tendance devait se poursuivre la semaine prochaine, cela pousserait probablement le prix à la hausse, d'autant plus que les exportations de pétrole russe devraient être réduites de 500 000 bpj en août, ont ajouté les analystes de Commerzbank.

Les contrats à terme du Brent et du WTI étaient en légère baisse à 1207 GMT, le Brent perdant 9 cents à 81,27 dollars le baril et le WTI 11 cents à 76,78 dollars.

Les rapports de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) qui prévoient que la demande de pétrole augmentera au cours du second semestre, en particulier en Chine, malgré les vents contraires macroéconomiques, ont contribué à soutenir les prix.

La National Australia Bank a déclaré dans une note de recherche vendredi qu'elle s'attendait à ce que les prévisions de l'OPEP, si elles se réalisent, "fassent monter les prix du pétrole bien au-dessus de 100 dollars le baril", ajoutant que la baisse de la valeur du dollar américain continuait à stimuler les prix des produits de base.

Le ralentissement de l'inflation aux États-Unis a également donné aux marchés l'espoir que la Réserve fédérale américaine pourrait être sur le point de mettre fin à sa campagne de resserrement de la politique monétaire la plus rapide depuis les années 1980.

"La lumière au bout du tunnel du resserrement s'éclaircit et les investisseurs sont de plus en plus confiants quant à l'issue d'une nouvelle hausse dans deux semaines", a déclaré Craig Erlam, analyste principal de marché chez OANDA.

L'Arabie saoudite et la Russie, les plus grands exportateurs de pétrole au monde, ont accepté ce mois-ci d'intensifier les réductions de pétrole en place depuis novembre de l'année dernière, apportant un soutien supplémentaire aux prix du brut. (Reportage de Natalie Grover à Londres, complété par Sudarshan Varadhan à Singapour et Katya Golubkova à Tokyo, sous la direction de David Evans et Mark Potter)