Les prix du pétrole ont augmenté lundi après que les dirigeants américains ont conclu un accord provisoire sur le plafond de la dette, évitant ainsi un défaut de paiement dans la plus grande économie du monde et le plus grand consommateur de pétrole, bien que les inquiétudes concernant de nouvelles hausses des taux d'intérêt aient limité les gains.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 66 cents, ou 0,9%, à 77,61 dollars le baril à 0247 GMT, tandis que le pétrole West Texas Intermediate était à 73,42 dollars le baril, en hausse de 75 cents, ou 1%. Le commerce devrait être modéré lundi en raison des vacances au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Le président américain Joe Biden et le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy ont finalisé samedi un accord de principe visant à suspendre le plafond de la dette de 31 400 milliards de dollars et à limiter les dépenses du gouvernement pour les deux prochaines années. Les deux dirigeants se sont dits confiants, dimanche, que les membres des partis démocrate et républicain voteraient en faveur de l'accord.

La conclusion de l'accord et le fait de se rapprocher d'un défaut de paiement de la dette américaine ont ravivé l'appétit des investisseurs pour les actifs plus risqués tels que les matières premières.

"L'accord provisoire sur la dette a proposé un rallye de soulagement dans les actifs à risque, y compris le pétrole brut", a déclaré Tina Teng, analyste chez CMC Markets.

La semaine dernière, le Brent et le WTI ont augmenté de plus de 1 %, gagnant ainsi une deuxième semaine.

Les prix ont augmenté après que les négociations sur le plafond de la dette américaine aient progressé et après que le ministre saoudien de l'énergie, Abdulaziz bin Salman, ait averti les vendeurs à découvert qui parient sur une chute des prix du pétrole qu'ils devaient "faire attention" à la douleur.

L'avertissement de M. Bin Salman a été perçu comme un signal que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés, y compris la Russie, connus sous le nom d'OPEP+, pourraient réduire davantage la production lors de leur réunion du 4 juin.

de responsables et de sources pétrolières russes, dont le vice-premier ministre Alexander Novak, indiquent que le troisième producteur de pétrole au monde penche en faveur d'un maintien de la production.

Les analystes estiment que la hausse des prix du pétrole due à l'accord sur la dette est de courte durée.

La durabilité du rallye est discutable car il y a plus de chances que la Réserve fédérale américaine augmente ses taux d'intérêt en juin après que son indicateur d'inflation préféré ait augmenté plus que prévu en avril, a déclaré Tony Sycamore, analyste d'IG basé à Sydney.

"La hausse des taux d'intérêt aux États-Unis est un frein à la demande de pétrole brut", a-t-il ajouté.

Les investisseurs surveilleront cette semaine les données sur l'industrie manufacturière et les services en Chine, le plus grand importateur de pétrole au monde, ainsi que les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis vendredi, afin d'obtenir des signaux sur la croissance économique et la demande de pétrole.

La reprise économique cahoteuse en Chine pèse sur les marchés pétroliers, a déclaré M. Teng.

La croissance future de la production de pétrole aux États-Unis, premier producteur mondial, pourrait également ralentir, les entreprises du secteur de l'énergie ayant réduit le nombre de plates-formes pour la quatrième semaine. Le nombre de plates-formes pétrolières en activité a chuté de cinq à 570 la semaine dernière pour atteindre son niveau le plus bas depuis mai 2022, a déclaré la société de services énergétiques Baker Hughes Co dans son rapport hebdomadaire vendredi.