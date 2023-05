Les prix du pétrole ont augmenté mardi, les attentes de l'accord sur le plafond de la dette aux États-Unis, le plus grand utilisateur de pétrole au monde, stimulant la demande, mais les craintes de nouvelles hausses des taux d'intérêt et que l'OPEP+ laisse les quotas de production inchangés ont limité les gains.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont grimpé de 35 cents, soit 0,5%, à 77,42 dollars le baril à 0145 GMT après avoir gagné 12 cents lundi.

Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 53 cents à 73,20 dollars le baril, en hausse de 0,7% par rapport à la clôture de vendredi. Il n'y a pas eu de règlement lundi en raison d'un jour férié aux États-Unis.

Alors que l'accord sur le plafond de la dette a stimulé l'achat d'actifs plus risqués tels que les matières premières, les principaux producteurs de pétrole se réuniront le 4 juin et il n'est pas clair s'ils pourraient augmenter leurs réductions de production dans le cadre d'un effondrement général des prix depuis la mi-avril. En outre, on s'attend à ce que les taux d'intérêt américains augmentent encore, ce qui pourrait freiner la croissance économique et, par conséquent, la demande de pétrole.

"Les investisseurs ont reporté leur attention sur les résultats de la réunion de l'OPEP+ ce week-end, car les principaux producteurs de pétrole ont envoyé des messages contradictoires", a déclaré Toshitaka Tazawa, analyste chez Fujitomi Securities Co Ltd.

"L'accord sur le plafond de la dette américaine a stimulé l'appétit pour le risque, mais les investisseurs hésitent à intensifier leurs achats en raison des inquiétudes concernant l'inflation et les nouvelles hausses potentielles des taux d'intérêt", a-t-il ajouté.

Le président américain Joe Biden et le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy ont conclu ce week-end un accord visant à suspendre le plafond de la dette de 31 400 milliards de dollars et à limiter les dépenses du gouvernement pour les deux prochaines années.

Les deux dirigeants se sont dits convaincus que les parlementaires démocrates et républicains soutiendraient l'accord. La commission du règlement de la Chambre des représentants s'est déclarée prête à se réunir mardi après-midi pour discuter du projet de loi sur le plafond de la dette, qui doit être adopté par un Congrès divisé avant le 5 juin.

Les investisseurs observent également de près si l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés, dont la Russie, connus sous le nom d'OPEP+, modifieront leurs quotas de production.

La semaine dernière, le ministre saoudien de l'énergie, Abdulaziz bin Salman, a mis en garde les vendeurs à découvert qui parient sur une baisse des prix du pétrole, indiquant ainsi que l'OPEP+ pourrait réduire davantage sa production.

Toutefois, les commentaires de responsables et de sources pétrolières russes, dont le vice-premier ministre Alexander Novak, indiquent que le troisième producteur de pétrole au monde penche en faveur d'un maintien de la production.

En avril, l'Arabie saoudite et d'autres membres de l'OPEP+ ont annoncé de nouvelles réductions de la production de pétrole d'environ 1,2 million de barils par jour (bpj), ce qui porte le volume total des réductions de l'OPEP+ à 3,66 millions de bpj, selon les calculs de Reuters. (Reportage de Yuka Obayashi ; Rédaction de Christian Schmollinger)