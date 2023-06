Les prix du pétrole ont rebondi en début de journée mercredi, se redressant après deux séances consécutives de pertes, les attentes d'un discours hawkish de la Fed plus tard dans l'après-midi et d'une possible réduction des stocks de brut américains l'emportant sur les inquiétudes concernant la demande chinoise.

Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 35 cents à 76,25 dollars le baril et les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate (WTI) ont grimpé de 34 cents à 71,53 dollars à 0307 GMT.

"Nous nous attendons à ce que le président de la Fed Powell livre un témoignage semestriel hawkish au Congrès reflétant la projection médiane du FOMC pour des taux d'intérêt plus élevés dans les mois à venir et une inflation plus résiliente à court terme", a déclaré ANZ Research dans la note, se référant au Comité fédéral de l'open market de la banque centrale.

Le témoignage au Congrès du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, plus tard mercredi, devrait fournir des indices sur les futurs mouvements de taux dans la plus grande économie du monde.

Deux décideurs de la Réserve fédérale et un économiste nommé pour les rejoindre au sein du conseil de la Fed à Washington ont déclaré mardi que leur objectif était de réduire l'inflation trop élevée afin que l'économie américaine puisse retrouver une croissance durable, ce qui pourrait à son tour soutenir la demande de pétrole.

Une possible réduction des stocks de brut américains a également soutenu les prix, un sondage Reuters parmi cinq analystes estimant que les stocks de brut ont diminué d'environ 400 000 barils en moyenne au cours de la semaine allant jusqu'au 16 juin.

Les données officielles sur les stocks de pétrole aux États-Unis, fournies par le groupe industriel American Petroleum Institute, seront publiées plus tard dans la journée de mercredi et celles de l'Energy Information Administration le seront jeudi, les deux rapports étant retardés d'un jour à la suite du jour férié du 16 juin, lundi.

Les inquiétudes concernant la reprise de la demande en Chine, premier importateur mondial de pétrole, ont limité les gains de prix alors que l'économie de ce pays est en difficulté.

"La seule raison pour laquelle je pense que les prix ne grimpent pas encore (régulièrement) est que les données de la Chine ne sont pas encore claires. Cependant, les mesures de relance sont maintenant en place et je parie qu'elles seront efficaces pour relancer l'économie, ce qui entraînera une forte croissance de la demande au second semestre", a déclaré Claudio Galimberti, directeur de recherche chez Rystad Energy.

"Quant à la réunion de la Fed, elle est également incertaine, mais les dernières données sur l'inflation s'établissant à 4 %, la Fed a une marge de manœuvre pour être dovish", a ajouté M. Galimberti.

Cherchant à stimuler la croissance, la Chine a réduit mardi ses taux préférentiels de référence pour les prêts (LPR) pour la première fois en 10 mois, avec une réduction moins importante que prévu de 10 points de base pour le LPR à cinq ans.

La réduction des taux fait suite à des données économiques récentes montrant que les secteurs de la vente au détail et de l'industrie en Chine ont du mal à maintenir l'élan du début de l'année. (Reportage de Katya Golubkova à Tokyo et de Trixie Yap à Singapour ; Rédaction de Sonali Paul et Kim Coghill)