Les prix du pétrole ont étendu leur baisse à une deuxième session lundi après que les données économiques de la Chine aient montré un ralentissement de la croissance au deuxième trimestre, alimentant les inquiétudes sur la demande dans le deuxième consommateur de pétrole au monde alors que la Libye a repris sa production au cours du week-end.

Le Brent a perdu 72 cents, soit 0,9%, à 79,15 dollars le baril à 0333 GMT, et le pétrole américain West Texas Intermediate était à 74,75 dollars le baril, en baisse de 67 cents, soit 0,9%.

Le produit intérieur brut de la Chine a augmenté de seulement 0,8 % entre avril et juin par rapport au trimestre précédent, selon les données publiées par le Bureau national des statistiques, la reprise post-pandémique s'essoufflant rapidement en raison de l'affaiblissement de la demande dans le pays et à l'étranger.

"Le PIB a été inférieur aux attentes, ce qui ne contribuera guère à apaiser les inquiétudes concernant l'économie chinoise", a déclaré Warren Patterson, responsable de la recherche sur les matières premières chez ING.

Raffineries chinoises

ont traité 1,6 % de brut en plus par jour en juin par rapport à mai, car elles ont repris leurs activités après les travaux de maintenance du printemps, selon les données du NBS, ce qui correspond aux importations importantes du premier importateur mondial de brut le mois dernier.

"La demande apparente de pétrole a augmenté à un rythme soutenu d'une année sur l'autre, mais le marché semble se concentrer sur les chiffres du PIB", a déclaré M. Patterson.

Selon Stefano Grasso, gestionnaire de portefeuille senior chez 8VantEdge à Singapour, Pékin devrait faire preuve de prudence dans le choix du moment pour prendre de nouvelles mesures de relance, craignant de faire grimper les prix des matières premières.

"Ils stockent du brut à bas prix et attendent que la récession frappe l'Occident avant de se lancer à fond dans la relance", a déclaré M. Grasso.

Les prix ont baissé après que les deux indices de référence aient enregistré la semaine dernière une troisième semaine consécutive de hausse et atteint leur plus haut niveau depuis avril, après que la production ait été interrompue dans des champs pétroliers en Libye et que Shell ait arrêté les exportations d'un brut nigérian, resserrant ainsi l'offre.

Deux des trois champs pétroliers libyens fermés jeudi, Sharara et El Feel, avec une capacité de production totale de 370 000 barils par jour (bpj), ont repris samedi soir, selon quatre ingénieurs pétroliers et le ministère du pétrole.

Le champ 108 est resté fermé. La production avait été interrompue pour protester contre l'enlèvement d'un ancien ministre des finances.

En Russie, les exportations de pétrole des ports occidentaux devraient diminuer de 100 000 à 200 000 bpj le mois prochain à partir de juillet, signe que Moscou tient sa promesse de nouvelles réductions de l'offre en tandem avec l'Arabie saoudite, chef de file de l'OPEP, ont déclaré deux sources vendredi. (Reportage de Florence Tan ; Rédaction de Sonali Paul et Tom Hogue)