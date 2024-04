Les prix du pétrole ont chuté de plus d'un dollar le baril lundi, le Brent passant sous la barre des 90 dollars, alors que les tensions au Moyen-Orient se sont apaisées après qu'Israël a retiré davantage de soldats du sud de Gaza et s'est engagé à de nouvelles discussions sur un éventuel cessez-le-feu dans le conflit qui dure depuis six mois.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont glissé de 1,70 $, soit 1,9 %, à 89,47 $ le baril à 0053 GMT.

Le brut américain West Texas Intermediate était à 85,29 $ le baril, en baisse de 1,62 $, soit 1,9 %.

"Il semble que le catalyseur soit l'annonce par Israël du retrait de toutes ses troupes, à l'exception d'une brigade, du sud de la bande de Gaza, probablement en réponse à la pression internationale croissante et pour désamorcer les tensions après avoir tué des commandants iraniens de haut rang en Syrie la semaine dernière", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

Israël et le Hamas ont envoyé des équipes en Égypte pour de nouvelles discussions sur un éventuel cessez-le-feu avant les fêtes de l'Aïd, ce qui a permis d'atténuer les tensions au Moyen-Orient qui ont fait grimper les prix du pétrole de plus de 4 % la semaine dernière en raison des craintes d'une interruption de l'approvisionnement.

Le ministre israélien de la défense, Yoav Gallant, a déclaré dimanche qu'Israël était prêt à faire face à tout scénario pouvant survenir avec l'Iran, après que Téhéran a menacé de riposter à l'assassinat de généraux iraniens le 1er avril.

L'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, a augmenté les prix de vente officiels de toutes les qualités de brut vers l'Asie en mai, conformément aux prévisions, après le resserrement de l'offre de pétrole lourd.

Un incendie a frappé une plate-forme offshore exploitée par la compagnie pétrolière nationale mexicaine Pemex samedi, tuant au moins un entrepreneur. Ceci survient après que Pemex ait demandé à son unité commerciale d'annuler jusqu'à 436 000 barils par jour d'exportations de brut en avril.

Toutefois, les analystes de Goldman Sachs s'attendent à ce que le Brent reste sous la barre des 100 dollars le baril dans leur scénario de base, qui suppose une demande déjà solide, l'absence de nouvelles atteintes géopolitiques à l'offre de pétrole et une capacité de réserve élevée qui conduira l'OPEP+ à augmenter sa production au cours du troisième trimestre.

Aux États-Unis, le nombre de plateformes pétrolières a augmenté de deux pour atteindre 508 la semaine dernière, tandis que le nombre de plateformes gazières a diminué de deux pour atteindre 110, soit le niveau le plus bas depuis janvier 2022, a indiqué Baker Hughes dans son rapport de vendredi.

Le rapport sur l'emploi américain de vendredi a dépassé les attentes, suggérant que l'économie a terminé le premier trimestre sur des bases solides et retardant potentiellement les réductions de taux d'intérêt prévues par la Réserve fédérale cette année.

La Fed pourrait repousser les réductions de taux dans un contexte de données économiques américaines solides et d'un marché du travail tendu, a déclaré Tina Teng, analyste indépendante basée à Auckland.

Les investisseurs examineront les indices des prix à la consommation aux États-Unis et en Chine, qui doivent être publiés plus tard dans la semaine, afin d'obtenir des indices supplémentaires sur le calendrier des éventuelles réductions de taux de la Fed et d'évaluer la santé économique des deux plus grands consommateurs de pétrole au monde. (Reportage de Florence Tan ; Rédaction de Stephen Coates et Jamie Freed)