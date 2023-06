Les prix du pétrole ont légèrement baissé lundi avant la réunion de la Réserve fédérale, les investisseurs essayant d'évaluer l'appétit de la banque centrale pour de nouvelles hausses de taux, tandis que les inquiétudes concernant la croissance de la demande de carburant en Chine et l'augmentation de l'offre de brut russe ont pesé sur le marché.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont chuté de 29 cents, soit 0,4%, à 74,50 dollars le baril à 0058 GMT. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) était à 69,93 dollars le baril, en baisse de 24 cents, soit 0,3%.

Les deux indices de référence ont enregistré leur deuxième baisse hebdomadaire consécutive la semaine dernière alors que les données économiques décevantes de la Chine ont soulevé des inquiétudes sur la croissance de la demande dans le plus grand importateur de pétrole brut au monde, compensant une augmentation des prix due à l'Arabie Saoudite qui a réduit sa production de 1 million de barils par jour (bpj) supplémentaires en juillet.

"Les prix du pétrole sont pris dans un conflit entre deux forces opposées, les répartiteurs d'actifs baissiers qui soulignent la contraction monétaire et les spéculateurs pétroliers haussiers qui s'attendent à une baisse des stocks au deuxième semestre de l'année 23", a déclaré Francisco Blanch, de Bank of America Global Research, dans une note.

"Les allocataires baissiers garderont l'avantage pour l'instant, car les prix du pétrole peinent à se redresser jusqu'à ce que la Fed assouplisse la masse monétaire", a déclaré M. Blanch. La banque s'attend toujours à ce que le prix moyen du Brent soit d'environ 80 dollars le baril en 2023.

La plupart des acteurs du marché s'attendent à ce que la banque centrale américaine laisse les taux d'intérêt inchangés lorsqu'elle conclura sa réunion de politique monétaire de deux jours mercredi. Les hausses de taux de la Fed ont renforcé le billet vert, rendant les matières premières libellées en dollars plus chères pour les détenteurs d'autres devises et pesant sur les prix.

En ce qui concerne l'offre, malgré les promesses de l'Arabie saoudite de réduire sa production de pétrole à quatre reprises au cours de l'année écoulée, l'offre russe s'est maintenue car les sanctions ont été conçues de manière à avoir moins d'impact sur la production, a déclaré M. Blanch.

Les exportations de pétrole russe vers la Chine et l'Inde ont augmenté malgré la mise en œuvre de l'embargo de l'Union européenne et du mécanisme de plafonnement des prix du Groupe des Sept qui a débuté début décembre.

Goldman Sachs a réduit ses prévisions de prix du pétrole en raison de l'offre plus importante que prévu de la Russie et de l'Iran et a augmenté les prévisions d'offre pour 2024 pour les deux producteurs et le Venezuela d'un total de 800 000 bpj.

Les prévisions de la banque concernant le prix du brut en décembre s'établissent désormais à 86 dollars le baril pour le Brent, contre 95 dollars, et à 81 dollars le baril pour le WTI, contre 89 dollars (rapport de Florence Tan ; édition de Tom Hogue).