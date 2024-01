Les prix du pétrole ont baissé de plus de 1 % lundi en raison des fortes réductions de prix opérées par l'Arabie saoudite, principal exportateur, et de l'augmentation de la production de l'OPEP, compensant ainsi les inquiétudes liées à l'escalade des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Le Brent a glissé de 1,09%, ou 86 cents, à 77,90 dollars le baril à 0344 GMT, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate ont perdu 1,15%, ou 85 cents, à 72,96 dollars le baril.

"Saudi Aramco a réduit ses prix de vente de février, ce qui renforce la thèse de la faiblesse de la demande", a déclaré Vandana Hari, fondateur du fournisseur d'analyses du marché pétrolier Vanda Insights.

L'augmentation de l'offre et la concurrence avec les producteurs rivaux ont incité l'Arabie saoudite à réduire le prix de vente officiel (OSP) de février de son produit phare, l'Arab Light, à son niveau le plus bas depuis 27 mois.

"Si nous nous concentrons uniquement sur les fondamentaux, notamment la hausse des stocks, la hausse de la production OPEP/non OPEP et un prix de vente officiel saoudien plus bas que prévu, il serait impossible d'être autre chose que baissier pour le pétrole brut", a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG.

"Toutefois, cela ne tient pas compte du fait que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient sont indéniablement en train de remonter, ce qui limitera les risques de baisse.

Les deux contrats ont grimpé de plus de 2 % au cours de la première semaine de 2024 après que les investisseurs soient revenus de vacances pour se concentrer sur le risque géopolitique au Moyen-Orient à la suite des attaques des Houthis yéménites contre des navires en mer Rouge.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken, qui se trouve au Moyen-Orient cette semaine, a déclaré que le conflit de Gaza pourrait s'étendre à toute la région s'il n'y a pas d'effort de paix concerté.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis de poursuivre la guerre jusqu'à l'élimination du Hamas.

La production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a augmenté de 70 000 barils par jour (bpj) en décembre pour atteindre 27,88 millions de bpj, ce qui a compensé la pression à la hausse exercée sur les prix par les préoccupations géopolitiques, selon une enquête de Reuters.

"Les tensions de la mer Rouge sont le seul contrepoids, même s'il est relativement faible et intermittent, aux prix du brut qui succombent à la baisse en raison des prévisions de ralentissement de la demande mondiale et de l'augmentation des stocks", a déclaré M. Hari de Vanda Insights.

Séparément, aux États-Unis, les plates-formes de forage pétrolier ont augmenté d'une unité à 501 la semaine dernière, a déclaré Baker Hughes dans son rapport hebdomadaire.

JPMorgan prévoit que 26 plates-formes pétrolières seront ajoutées cette année, la plupart d'entre elles dans le Permien au cours du premier semestre. (Reportage de Mohi Narayan à New Delhi et de Florence Tan à Singapour ; rédaction de Sonali Paul et Christopher Cushing)