Les prix du pétrole ont légèrement augmenté lundi après que les membres de l'OPEP+ ont accepté de prolonger les réductions volontaires de la production de pétrole jusqu'à la fin du deuxième trimestre, conformément aux attentes du marché, tandis que la Russie s'est engagée à réduire sa production et ses exportations.

Le Brent était en hausse de 14 cents, soit 0,2%, à 83,69 dollars le baril à 0415 GMT, tandis que le West Texas Intermediate (WTI) américain a augmenté de 2 cents à 79,99 dollars le baril.

Le spread intermensuel du Brent < LCOc1-LCOc2> s'est élargi de 5 cents à 90 cents le baril tandis que le spread à six mois < LCOc1-LCOc7> a gagné 15 cents à 4,49 dollars en backwardation, un signe que les traders s'attendent à un resserrement de l'offre à l'avenir. Le terme "backwardation" fait référence à une structure de marché dans laquelle les prix à court terme sont plus élevés que ceux des mois à venir.

"Les signes de tension sur le marché physique continuent de pousser le pétrole brut à la hausse. Les réductions de production par l'alliance OPEP+ continuent de réduire l'offre alors que le marché s'inquiète des nouvelles tensions au Moyen-Orient", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note lundi.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (OPEP+) étendent leurs réductions volontaires de la production de pétrole de 2,2 millions de barils par jour au deuxième trimestre, ce qui devrait amortir le marché face aux inquiétudes économiques mondiales et à l'augmentation de la production en dehors du groupe, l'annonce de la Russie ayant surpris certains analystes.

La Russie réduira sa production et ses exportations de pétrole de 471 000 bpj supplémentaires au deuxième trimestre, en coordination avec certains pays participant à l'OPEP+, a déclaré dimanche son vice-premier ministre Alexander Novak.

Les réductions de l'OPEP+ entraîneraient une baisse de la production du groupe à 34,6 millions de bpj au deuxième trimestre, contre une prévision antérieure selon laquelle la production pourrait dépasser 36 millions de bpj en mai alors que les producteurs mettent fin aux réductions de l'offre, a déclaré Jorge Leon, vice-président principal de la société de conseil Rystad Energy, dans une note.

"Cette nouvelle décision de l'OPEP+ montre clairement une forte unité au sein du groupe, ce qui a été remis en question après la réunion ministérielle de novembre, au cours de laquelle l'Angola a quitté l'OPEP", a-t-il déclaré.

"Elle montre également une forte détermination à défendre un prix plancher supérieur à 80 dollars le baril au deuxième trimestre.

Les tensions géopolitiques croissantes dues au conflit Israël-Hamas et aux attaques des Houthis contre les navires de la mer Rouge ont soutenu les prix du pétrole en 2024, bien que les inquiétudes concernant la croissance économique aient pesé.

Les Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont promis dimanche de continuer à cibler les navires britanniques dans le golfe d'Aden à la suite du naufrage du Rubymar, un navire appartenant au Royaume-Uni.

La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a tenu les propos les plus fermes de la part d'un haut dirigeant américain en demandant au groupe militant palestinien Hamas d'accepter un cessez-le-feu immédiat de six semaines, tout en exhortant Israël à faire davantage pour augmenter les livraisons d'aide dans la bande de Gaza.

Washington a insisté sur le fait que l'accord de cessez-le-feu était proche et a fait pression pour qu'une trêve soit mise en place avant le début du ramadan, dans une semaine. Un responsable américain a déclaré samedi qu'Israël avait accepté un accord-cadre. (Reportage de Florence Tan et Sudarshan Varadhan à Singapour ; Rédaction de Stephen Coates et Lincoln Feast).