Les prix du pétrole ont légèrement augmenté lundi grâce à un dollar plus faible et aux réductions de l'offre du Canada et des producteurs de l'OPEP+, tandis que les investisseurs attendaient de voir si la promesse du Groupe des Sept (G7) d'appliquer strictement les plafonds de prix sur l'énergie russe aurait un impact sur les exportations.

Les contrats à terme du Brent ont augmenté de 14 cents, ou 0,2%, à 75,72 $ le baril à 0018 GMT, tandis que le brut américain West Texas Intermediate pour livraison en juillet, le contrat le plus activement négocié, était à 71,84 $ le baril, en hausse de 15 cents, ou 0,2%.

Le contrat WTI de juin, qui expire plus tard lundi, a augmenté de 5 cents à 71,60 dollars le baril.

Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis deux mois par rapport à un panier de devises, les investisseurs s'attendant à ce que la Réserve fédérale maintienne ses taux inchangés lors de sa réunion de juin. Un billet vert plus doux rend les matières premières libellées en dollars plus attrayantes pour les investisseurs.

La semaine dernière, les deux indices de référence du pétrole ont gagné environ 2 %, leur première hausse hebdomadaire depuis cinq ans, après que des incendies de forêt ont interrompu une grande partie de l'approvisionnement en pétrole brut dans l'Alberta, au Canada.

Les réductions volontaires de la production de l'OPEP+ sont également entrées en vigueur en mai, selon les analystes de Goldman Sachs et de JP Morgan.

"Les dernières données d'exportation suggèrent que les huit producteurs de l'OPEP+ tiennent leurs promesses de réduire l'offre", a déclaré l'analyste de JP Morgan dans une note.

Les exportations totales de brut et de produits pétroliers du groupe ont chuté de 1,7 million de barils par jour (bpj) au 16 mai, ont-ils ajouté.

"Notre opinion reste que la Russie a réduit sa production de pétrole de 500 000 bpj par rapport aux niveaux de février et que ses exportations s'aligneront probablement sur la production à la fin du mois de mai", a déclaré JP Morgan.

Tina Teng, analyste chez CMC Markets, a déclaré qu'une application plus stricte des sanctions contre la Russie pourrait être bénéfique pour les prix du pétrole.

Samedi, les pays du G7 se sont engagés, lors de leur réunion annuelle, à redoubler d'efforts pour contrer le contournement des plafonds par la Russie "tout en évitant les retombées et en préservant l'approvisionnement énergétique mondial", mais ils n'ont pas fourni de détails à ce sujet.

Le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol, a déclaré que ces améliorations ne devraient pas modifier la situation de l'offre de pétrole brut et de produits pétroliers, ajoutant que l'agence s'en tenait pour l'instant à son analyse.

Dans son dernier rapport mensuel, l'AIE a mis en garde contre une pénurie imminente au second semestre, lorsque la demande devrait éclipser l'offre de près de 2 millions de bpj.

Lundi, la raffinerie de pétrole Dangote, une nouvelle installation au Nigeria visant à mettre fin aux pénuries récurrentes de carburant du pays, sera mise en service, mais le manque d'approvisionnement en brut pose un risque majeur pour qu'elle atteigne sa pleine production, selon les analystes.

Aux États-Unis, le nombre de plateformes pétrolières a baissé de 11 à 575 dans la semaine au 19 mai, la plus grande baisse hebdomadaire depuis septembre 2021, a déclaré la société de services énergétiques Baker Hughes Co.

"Un ralentissement de l'activité de forage aux États-Unis est une préoccupation pour le marché du pétrole, qui devrait connaître un déficit important au cours du second semestre de cette année", ont déclaré les analystes d'ING dans une note. (Rapporté par Florence Tan ; édité par Himani Sarkar)