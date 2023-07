Les prix du pétrole ont baissé pour la deuxième fois lundi après que la Libye a repris sa production au cours du week-end, tandis que la Chine, le plus grand importateur de brut au monde, devrait publier des données économiques montrant que sa reprise post-pandémique est en train de s'essouffler.

Les contrats à terme sur le Brent ont chuté de 57 cents, soit 0,7%, à 79,30 dollars le baril à 0055 GMT, tandis que le brut américain West Texas Intermediate était à 74,90 dollars le baril, en baisse de 52 cents, soit 0,7%.

Les prix se sont affaiblis après que les deux références aient enregistré la semaine dernière une troisième semaine consécutive de gains et atteint leurs niveaux les plus élevés depuis avril lorsque la production a été arrêtée dans les champs pétroliers en Libye et que Shell a interrompu les exportations de brut nigérian, resserrant ainsi l'offre.

Deux des trois champs pétroliers libyens fermés jeudi, les champs pétroliers de Sharara et d'El Feel avec une capacité de production totale de 370 000 barils par jour (bpj), ont repris samedi soir, ont déclaré quatre ingénieurs pétroliers et le ministère du pétrole.

Le champ 108 est resté fermé. La production avait été interrompue pour protester contre l'enlèvement d'un ancien ministre des finances.

En Russie, les exportations de pétrole des ports occidentaux devraient diminuer de 100 000 à 200 000 bpj le mois prochain par rapport aux niveaux de juillet, signe que Moscou tient sa promesse de nouvelles réductions de l'offre en tandem avec l'Arabie saoudite, chef de file de l'OPEP, ont déclaré deux sources vendredi, citant des plans d'exportation.

Sur le front économique, des données plus fortes que prévu sur le moral des consommateurs aux États-Unis vendredi ont atténué les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale devrait mettre fin à son cycle de hausse des taux lors de la réunion du Comité fédéral de l'open market (FOMC) la semaine prochaine, a déclaré Tony Sycamore, analyste d'IG.

Il y a également une certaine nervosité parmi les traders avant une autre semaine importante pour les données économiques de la Chine, du Royaume-Uni et du Japon, a-t-il ajouté.

"Ces trois données joueront un rôle dans la détermination de la prochaine action des trois banques centrales clés, la PBOC, la BoE et la BoJ et, par extension, dans la question de savoir si la demande de pétrole sera stimulée", a déclaré M. Sycamore. (Rapport de Florence Tan ; Rédaction de Sonali Paul)