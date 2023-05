Les prix du pétrole ont augmenté dans les premiers échanges asiatiques lundi après que les dirigeants américains aient conclu un accord provisoire sur le plafond de la dette, évitant ainsi un défaut de paiement dans la plus grande économie du monde et le plus grand consommateur de pétrole.

Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 39 cents, soit 0,5%, à 77,34 dollars le baril à 2317 GMT, tandis que le brut américain West Texas Intermediate était à 73,12 dollars le baril, en hausse de 45 cents, soit 0,6%.

Le président américain Joe Biden et le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy sont parvenus samedi à un accord de principe pour suspendre le plafond de la dette de 31 400 milliards de dollars. Les deux dirigeants ont exprimé leur confiance dimanche dans le fait que les membres des partis démocrate et républicain voteront en faveur de l'accord.

Toutefois, le soulagement des marchés financiers mondiaux pourrait être de courte durée, car une fois l'accord approuvé, le Trésor américain devrait émettre des obligations qui resserreront encore les liquidités et rendront le financement plus onéreux pour les entreprises déjà affectées par les taux d'intérêt élevés.

La semaine dernière, le Brent et le WTI ont enregistré un deuxième gain hebdomadaire consécutif de plus de 1 % grâce aux progrès des négociations sur le plafond de la dette américaine et après que le ministre saoudien de l'énergie a averti les vendeurs à découvert qui parient sur une baisse des prix du pétrole de "faire attention".

Certains investisseurs ont interprété cet avertissement comme un signe que l'OPEP+, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, dont la Russie, pourrait envisager de nouvelles réductions de la production lors de sa réunion du 4 juin.

Toutefois, le vice-premier ministre russe Alexander Novak a déclaré la semaine dernière qu'il ne s'attendait pas à de nouvelles mesures de la part de l'OPEP+, la décision sur les réductions volontaires de la production ayant été prise il y a tout juste un mois.

Les entreprises américaines du secteur de l'énergie ont réduit le nombre d'appareils de forage pour la quatrième semaine consécutive, le nombre d'appareils de forage ayant diminué de 5 à 570 la semaine dernière pour atteindre son niveau le plus bas depuis mai 2022, a déclaré la société de services énergétiques Baker Hughes Co dans son rapport hebdomadaire de vendredi.

Les investisseurs surveillent les données de la Chine sur l'industrie manufacturière et les services cette semaine, ainsi que les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis vendredi, pour obtenir des signaux sur la croissance économique et la demande de pétrole. (Reportage de Florence Tan ; Rédaction de Sonali Paul)