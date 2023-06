La mutinerie avortée des mercenaires russes a soulevé des questions sur l'approvisionnement en brut. Les autres marchés financiers ont commencé à se stabiliser, les investisseurs n'étant pas sûrs des conséquences immédiates de cette mutinerie.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 1,3 % pour atteindre 74,78 dollars le baril et le pétrole brut américain a augmenté dans les mêmes proportions pour atteindre 70 dollars, récupérant ainsi une partie des pertes subies la semaine dernière. Les contrats à terme du S&P 500 étaient en hausse de 0,2 % et les marchés des devises étaient globalement stables.

Les mercenaires russes ont lancé une rébellion de courte durée samedi, s'emparant de la ville méridionale de Rostov et avançant vers Moscou pour exiger le retrait des commandants militaires russes en charge de la guerre en Ukraine.

L'armée privée Wagner s'est ensuite retirée après avoir conclu un accord garantissant sa sécurité et l'exil de son chef, Evgeniy Prigozhin, au Belarus. Les conséquences de la guerre en Ukraine n'ont pas été clairement établies, mais la remise en cause de l'autorité du président russe Vladimir Poutine a été la plus brutale depuis des décennies qu'il est au pouvoir.

"Le risque géopolitique lié à l'instabilité interne en Russie a augmenté", a déclaré Jorge Leon, analyste chez Rystad Energy. "En tant que tel, nous sommes susceptibles de voir une hausse marginale des prix du pétrole dans les prochains jours, si la situation ne se détériore pas."

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que les troubles en Russie pourraient prendre des mois à se résorber, tandis que le ministre italien des affaires étrangères a déclaré qu'ils avaient brisé le "mythe" de l'unité russe.

Ailleurs, les marchés étaient déjà préoccupés par l'assombrissement des perspectives de croissance, alors que la reprise post-pandémique de la Chine s'essouffle et que les taux d'intérêt mondiaux restent élevés, et les opérateurs n'étaient pas disposés à prendre de nouvelles positions sur la base des événements russes.

Le dollar australien, sensible au risque, est resté stable à 0,6682 dollar. L'euro a maintenu sa légère baisse de la semaine dernière à 1,0906 dollar et la livre sterling s'est maintenue à 1,2722 dollar.

"Je ne pense pas que le marché soit en mesure de déterminer s'il y a des implications", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank de Sydney.

"Les gens peuvent penser qu'en fin de compte, l'emprise de Poutine sur le pouvoir est affaiblie ici. Peut-être que les Ukrainiens sont enhardis et qu'ils augmentent leurs contre-offensives", a-t-il déclaré, mais en l'absence de progrès évidents, les traders asiatiques se concentreront sur la Chine.

La Chine revient de ses vacances avec un yuan qui a fortement chuté dans les échanges offshore, laissant les investisseurs se tourner vers la fixation du matin de la bande de négociation onshore pour des signes du niveau de confort de la banque centrale avec le glissement.

Le yuan offshore s'est échangé pour la dernière fois à 7,21 pour un dollar.

Le yen japonais, qui a baissé alors que les prévisions de taux d'intérêt mondiaux augmentent et que la banque centrale du Japon reste fermement dovish, s'est stabilisé à 143,57.

Masato Kanda, le principal diplomate japonais en charge des devises, a déclaré lundi que les autorités réagiraient à tout mouvement excessif et qu'elles n'excluaient pas d'intervenir comme cela s'est produit l'année dernière.