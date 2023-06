Les prix du pétrole se sont affaiblis mercredi, prolongeant leur baisse pour la troisième journée consécutive, alors que le dollar s'est renforcé grâce à la reprise du marché immobilier américain et que les craintes persistent que les mesures de relance monétaire ne suffisent pas à relancer la croissance en Chine.

Le Brent a perdu 21 cents, soit 0,3%, à 75,69 dollars le baril et le West Texas Intermediate (WTI) américain était en baisse de 14 cents, soit 0,2%, à 71,06 dollars à 0043 GMT.

Le dollar a augmenté après que les données ont montré que la construction de maisons aux États-Unis a augmenté en mai pour atteindre le plus haut niveau en plus d'un an et que les permis de construire ont grimpé, suggérant que le marché du logement pourrait se rétablir après avoir été frappé par les hausses de taux de la Réserve fédérale.

Un dollar plus fort pèse sur la demande de pétrole, car il rend la marchandise plus chère pour les acheteurs détenant d'autres devises.

Le marché reste préoccupé par l'essoufflement de la reprise en Chine, premier importateur mondial de pétrole. Cherchant à stimuler la croissance, la Chine a réduit mardi ses taux préférentiels de référence pour les prêts (LPR) pour la première fois en 10 mois, avec une réduction moins importante que prévu de 10 points de base pour le LPR à cinq ans.

La réduction des taux fait suite à des données économiques récentes montrant que les secteurs de la vente au détail et de l'industrie peinent à maintenir l'élan du début de l'année.

"Les investisseurs sont restés impatients face aux efforts de la Chine pour stimuler la croissance économique", a déclaré ANZ Research dans une note à l'intention des clients mercredi. "La lenteur des mesures de relance de Pékin renforce les inquiétudes quant à l'affaiblissement de l'économie.

Le commerce du pétrole était également prudent avant le témoignage au Congrès du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, plus tard mercredi, qui devrait fournir des indices sur les futurs mouvements de taux dans la plus grande économie du monde.

Deux responsables de la Réserve fédérale et un économiste nommé pour les rejoindre au sein du conseil d'administration de la Fed à Washington ont déclaré mardi que leur objectif était de réduire l'inflation trop élevée afin que l'économie américaine puisse renouer avec une croissance durable.

"Nous nous attendons à ce que le président de la Fed Powell livre un témoignage semestriel hawkish au Congrès, reflétant la projection médiane du FOMC pour des taux d'intérêt plus élevés dans les mois à venir et une inflation plus résiliente à court terme", a déclaré ANZ Research dans la note, en référence au Comité fédéral de l'open market de la banque centrale.

Les traders attendront également les données sur les stocks de pétrole américains du groupe industriel American Petroleum Institute plus tard dans la journée de mercredi et de l'Energy Information Administration jeudi, les deux rapports étant retardés d'un jour suite au congé férié du 16 juin lundi.

Cinq analystes interrogés par Reuters ont estimé en moyenne que les stocks de brut avaient diminué d'environ 400 000 barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 16 juin. (Reportage de Katya Golubkova à Tokyo ; Rédaction de Sonali Paul)