Les prix du pétrole ont légèrement augmenté mercredi après des pertes importantes lors de la session précédente, alors que les participants au marché attendent un vote attendu sur un accord bipartisan pour relever le plafond de la dette américaine de 31,4 trillions de dollars.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent pour livraison en août ont augmenté de 11 cents à 73,82 dollars le baril à 0013 GMT, tandis que le pétrole West Texas Intermediate (WTI) a gagné 8 cents à 69,54 dollars le baril. Les deux ont chuté de plus de 4% mardi.

Le contrat de juillet du Brent, qui expire mercredi, et la référence américaine étaient sur la voie de baisses mensuelles de plus de 7 % et 9 %, respectivement.

Mardi, le principal républicain du Congrès, Kevin McCarthy, a exhorté les membres de son parti à soutenir l'accord, même s'il a dû faire face à un défi direct de la part de certains, ce qui a pesé sur les prix du pétrole au cours de la session précédente.

Toutefois, un des principaux partisans de la ligne dure a déclaré qu'il soutiendrait probablement la mesure lors d'un vote de procédure crucial, qui lui permettrait de passer le cap de la commission des règles de la Chambre des représentants avec une majorité républicaine. La commission devait voter plus tard sur l'opportunité de faire avancer le projet de loi de 99 pages.

L'échéance de la dette coïncide presque avec la réunion du 4 juin de l'OPEP+ - l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, dont la Russie. Les opérateurs ne savent pas si le groupe augmentera les réductions de production, alors que l'effondrement des prix pèse sur le marché.

La semaine dernière, le ministre saoudien de l'énergie, Abdulaziz bin Salman, a mis en garde les vendeurs à découvert qui parient sur une baisse des prix du pétrole, en indiquant que l'OPEP+ pourrait réduire sa production.

Toutefois, les commentaires de responsables et de sources pétrolières russes, dont le vice-premier ministre Alexander Novak, indiquent que le troisième producteur de pétrole au monde penche en faveur d'un maintien de la production.

En avril, l'Arabie saoudite et d'autres membres de l'OPEP+ ont annoncé de nouvelles réductions de la production de pétrole d'environ 1,2 million de barils par jour (bpj), ce qui porte le volume total des réductions de l'OPEP+ à 3,66 millions de bpj, selon les calculs de Reuters.

Les participants au marché attendaient également les données de l'industrie sur les stocks de brut américains prévues plus tard dans la journée de mercredi. Ces données ont été retardées d'une journée en raison d'un jour férié aux États-Unis en début de semaine.

Sept analystes interrogés par Reuters ont estimé en moyenne que les stocks de brut avaient diminué d'environ 1,2 million de barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 26 mai. (Reportage de Stephanie Kelly ; Rédaction de Himani Sarkar)