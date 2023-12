Le pétrole a peu varié mercredi, les investisseurs gardant un œil sur la situation en mer Rouge après les récentes attaques des militants houthis yéménites alliés à l'Iran.

Le Brent a perdu 8 cents, soit 0,1%, à 79,15 dollars le baril à 0507 GMT, tandis que le pétrole américain West Texas Intermediate est resté inchangé à 73,94 dollars le baril.

Les indices de référence ont augmenté de plus de 1 % mardi sur fond de craintes de perturbation du commerce mondial et de tensions géopolitiques au Moyen-Orient, suite aux attaques des Houthis contre des navires en mer Rouge.

Washington a lancé mardi un groupe de travail pour protéger le commerce en mer Rouge, les attaques des militants yéménites ayant contraint les principales compagnies maritimes à se dérouter, ce qui a ravivé les craintes d'une perturbation durable du commerce mondial.

"Jusqu'à présent, la mission navale menée par les États-Unis pour atténuer les attaques des Houthis n'a pas réussi à apaiser les inquiétudes générales concernant la sécurité du passage en mer Rouge, les principaux transporteurs maritimes choisissant toujours de se tenir à l'écart dans le contexte des tensions", a déclaré Yeap Jun Rong, stratège de marché chez IG.

Les Houthis ont juré de défier la mission navale menée par les États-Unis et de continuer à cibler les navires de la mer Rouge pour soutenir le mouvement Hamas au pouvoir dans l'enclave palestinienne de Gaza.

Environ 12 % du trafic maritime mondial passe par la mer Rouge et le canal de Suez. Toutefois, l'impact sur l'approvisionnement en pétrole a été limité jusqu'à présent, selon les analystes, car la majeure partie du brut du Moyen-Orient est exportée via le détroit d'Ormuz.

Les États-Unis ont acheté 2,1 millions de barils de brut pour livraison en février, a indiqué mardi le département de l'énergie, portant le total des achats à environ 11 millions de barils, alors qu'ils continuent à reconstituer la réserve stratégique de pétrole (SPR) après la vente la plus importante de l'histoire l'année dernière.

Les stocks américains de brut et de carburant ont également augmenté la semaine dernière, selon des sources citant les données de l'American Petroleum Institute, alors que les analystes s'attendaient à une baisse des stocks de brut selon un sondage Reuters.

L'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) publiera les données officielles sur les stocks américains à 10h30 ET (1530 GMT) mercredi.

S&P Global Commodity Insights a déclaré qu'en ce qui concerne l'avenir, les États-Unis produisent plus de pétrole que n'importe quel pays dans l'histoire, menant une forte croissance de l'offre hors OPEP+ qui fera plus que répondre à la demande mondiale croissante en 2024.

La production totale de liquides aux États-Unis au quatrième trimestre s'élève à 21,4 millions de barils par jour (bpj), dont 13,3 millions de bpj de brut et de condensat, a ajouté la société.

"Non seulement les États-Unis produisent plus de pétrole que n'importe quel autre pays dans l'histoire, mais la quantité de pétrole (pétrole brut, produits raffinés et liquides de gaz naturel) qu'ils exportent est proche de la production totale de l'Arabie saoudite ou de la Russie", a déclaré Jim Burkhard, vice-président de S&P Global, dans une note. (Reportage de Florence Tan et Jeslyn Lerh ; Rédaction de Jamie Freed)