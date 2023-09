La Russie vend du pétrole à l'Inde à près de 80 dollars le baril, soit environ 20 dollars de plus que le prix plafond occidental, selon les traders et les calculs de Reuters, alors que les marchés pétroliers mondiaux serrés aident Moscou à susciter un fort appétit pour ses exportations.

Le principal grade d'exportation russe, l'Oural, se négocie au-dessus du plafond occidental de 60 dollars le baril depuis la mi-juillet, en raison des réductions de production des producteurs de l'OPEP+, dont l'Arabie saoudite et la Russie.

L'Inde, qui est le troisième plus grand importateur de pétrole au monde, est devenue le premier acheteur de pétrole russe par voie maritime, principalement de l'Urals, depuis 2022, après les sanctions occidentales à l'encontre de Moscou.

Les estimations calculées Free on Board (FOB) pour les cargaisons d'Oural chargées dans les ports de la Baltique en octobre étaient proches de 80 dollars le baril jeudi pour les clients indiens, selon les données des négociants et les calculs de Reuters.

"La Russie a de faibles niveaux de stocks et sa production est également réduite", a déclaré un responsable d'un raffineur indien qui achète régulièrement du pétrole russe, ce qui explique la dernière hausse des prix.

Les réductions ont permis de réduire les rabais pour l'Oural dans les ports indiens à 4-5 dollars le baril par rapport au Brent daté, contre 6-7 dollars le baril il y a deux semaines, selon quatre sources commerciales impliquées dans les opérations et les calculs de Reuters. Les négociants se réfèrent aux prix des cargaisons chargées à la fin du mois d'octobre.

"Les prix de l'uranium sont de nouveau à la hausse. Les alternatives sont beaucoup plus chères et ne sont pas facilement disponibles", a déclaré un négociant connaissant bien le marché pétrolier russe.

Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp, Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd, HPCL Mittal Energy Let, Reliance Industries Ltd et Nayara Energy Ltd n'ont pas répondu aux courriels de Reuters demandant des commentaires.

Le pétrole russe de l'Oural donne généralement des rendements plus élevés en diesel, qui représente environ deux cinquièmes de la consommation totale de carburant raffiné de l'Inde.

Par ailleurs, la décision de la Russie d'interdire les exportations de diesel et d'essence a renforcé l'attrait du brut de l'Oural, dans un contexte de pénurie imminente de ces produits à l'échelle mondiale.

Le plafonnement des prix du pétrole russe par l'Occident permet aux acheteurs d'utiliser des services occidentaux tels que le transport maritime et l'assurance dans l'éventualité où le brut se négocierait en dessous de 60 dollars le baril.

Le pétrole russe a considérablement réduit le recours aux compagnies de transport maritime et d'assurance occidentales depuis l'imposition de ce plafond, qui est également remis en question par une flambée des prix mondiaux du pétrole vers les 100 dollars le baril.

En septembre, la Turquie était le deuxième plus gros acheteur de cargaisons de pétrole de l'Oural, suivie par la Chine et la Bulgarie, selon les données préliminaires du LSEG. Le pétrole russe est également vendu à des clients sur de nouveaux marchés tels que le Brésil, a déclaré la source indienne.