Les prix du pétrole ont baissé en début d'échanges asiatiques lundi, les investisseurs se montrant prudents à l'approche des nouvelles données économiques des principaux consommateurs que sont les États-Unis et la Chine cette semaine, tandis que les réductions attendues de l'offre de brut de la part de l'Arabie saoudite et de la Russie ont soutenu le marché.

Le Brent a perdu 22 cents, soit 0,3%, à 78,25 dollars le baril à 0107 GMT, et le brut américain West Texas Intermediate était à 73,57 dollars le baril, en baisse de 29 cents, soit 0,4%.

"Les négociants en pétrole peuvent être prudents avant l'IPC américain et la série de données économiques de la Chine plus tard cette semaine", a déclaré Tina Teng, analyste chez CMC Markets.

Cependant, les prix du brut pourraient rebondir après que l'OPEP+ ait annoncé des plans pour réduire davantage l'offre, a-t-elle ajouté.

Les deux indices de référence ont gagné plus de 4 % la semaine dernière pour atteindre leurs plus hauts niveaux depuis mai, augmentant pour la deuxième semaine consécutive après que l'Arabie saoudite et la Russie, les plus grands exportateurs de pétrole au monde, se soient engagés à renforcer les réductions de l'offre en août.

L'Arabie saoudite prolongera sa réduction de production de 1 million de barils par jour (bpj) en août et la Russie réduira ses exportations de brut de 500 000 bpj. Au lieu de réduire sa production, la Russie utilisera le brut pour produire davantage de carburant afin de répondre à la demande intérieure, a déclaré une source gouvernementale à Reuters vendredi.

Les réductions opérées par l'Arabie saoudite atténuent la surabondance de pétrole, les stocks flottants au large du port égyptien d'Ain Sukhna, sur la mer Rouge, ayant diminué de près de moitié pour atteindre 10,5 millions de barils par rapport à la mi-juin, selon les données de la société d'analyse pétrolière Vortexa en date du 7 juillet.

L'offre hors OPEP+ a suivi la demande mondiale, ont déclaré les analystes de JP Morgan dans une note, ajoutant que l'OPEP+ doit renforcer ses réductions de 700 000 bpj supplémentaires au second semestre de l'année, en plus des réductions annoncées, et les prolonger jusqu'en 2024.

Dans le Golfe, la saisie par l'Iran d'un superpétrolier géré par la société américaine Chevron la semaine dernière a suscité des inquiétudes quant à la menace qui pèse sur le transport maritime dans la région, notamment dans le détroit d'Ormuz.

Aux États-Unis, les données de vendredi ont montré une croissance des salaires toujours forte et une légère baisse du taux de chômage cette semaine, ce qui devrait permettre à la Réserve fédérale de continuer à augmenter les taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de juillet.

Les gestionnaires de fonds ont augmenté leurs positions longues nettes sur les contrats à terme et les options sur le brut américain au cours de la semaine du 3 juillet, a déclaré vendredi la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis.

Selon Tony Sycamore, analyste chez IG, si les prix du WTI dépassent durablement les 75 dollars, l'indice de référence testera probablement le haut de sa fourchette de huit mois comprise entre 64 et 84 dollars.

Le nombre de plates-formes pétrolières américaines a diminué de cinq pour atteindre 540 la semaine dernière, soit le niveau le plus bas depuis avril 2022, selon un rapport de Baker Hughes publié vendredi. (Reportage de Florence Tan ; Rédaction de Tom Hogue)