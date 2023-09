Les prix du pétrole devraient gagner environ 2 % par semaine après avoir regagné du terrain vendredi, la forte demande de la Chine pendant les vacances et les fondamentaux américains toujours tendus l'emportant sur les attentes d'une éventuelle augmentation de l'offre de l'Arabie saoudite.

Les contrats à terme du Brent de novembre, qui expirent vendredi, ont augmenté de 5 cents pour atteindre 95,43 dollars le baril. Les contrats à terme du Brent de décembre ont gagné 13 cents pour s'échanger à 93,23 dollars le baril à 0335 GMT.

Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 16 cents pour atteindre 91,87 dollars le baril.

Le marché a baissé d'environ 1% lors de la session précédente, les traders ayant pris leurs bénéfices après que les prix aient atteint des sommets de 10 mois, et certains s'inquiétant que les taux d'intérêt élevés puissent peser sur la demande de pétrole.

L'amélioration des données macroéconomiques en Chine, le plus grand importateur de pétrole au monde, associée à une forte demande de carburant dans ce pays qui entame vendredi ses vacances de la Semaine d'or, a soutenu les prix.

"L'augmentation des voyages internationaux pendant les vacances de la semaine d'or stimule la demande chinoise de pétrole", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note à l'intention des clients.

Les voyages intérieurs devraient également stimuler la demande, les données de l'application de vols Umetrip montrant que le nombre moyen de vols quotidiens réservés est un cinquième plus élevé que pour la Semaine d'or en 2019, avant le COVID.

L'activité des usines chinoises s'est probablement stabilisée en septembre, selon un sondage Reuters, s'ajoutant à une série d'indicateurs suggérant que la deuxième économie mondiale a commencé à se stabiliser, ce qui pourrait soutenir davantage la demande. Les données officielles sont attendues samedi.

L'économie américaine a maintenu un rythme de croissance assez solide au deuxième trimestre et l'activité semble s'être accélérée ce trimestre, selon des données publiées jeudi, indiquant que la forte demande de carburant pourrait se maintenir.

Les stocks à Cushing, Oklahoma, le point de livraison des contrats à terme sur le pétrole brut américain, sont déjà à leur plus bas niveau depuis juillet 2022.

"La production pétrolière américaine devrait également ralentir en raison de la baisse du nombre de plates-formes. La baisse de l'offre et la demande mondiale record de 103 mb/j pourraient conduire le marché à un déficit de plus de 2 mb/j au dernier trimestre."

Les opérateurs attendent la réunion de la semaine prochaine de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses alliés, appelés ensemble OPEP+, pour savoir si l'Arabie saoudite pourrait vouloir augmenter l'offre après un bond de près de 30 % des prix ce trimestre.

"Il y a probablement une réticence parmi les participants à pousser trop haut maintenant avec le marché clairement en territoire suracheté," ont déclaré les analystes de la Banque ING dans une note de client.

"Il est également possible que l'OPEP+, et plus particulièrement l'Arabie saoudite, commence à réduire son offre plus tôt que prévu si les prix augmentent de manière significative", ont-ils ajouté.

La réunion du panel ministériel de l'OPEP+ est prévue pour le 4 octobre.

"La réunion de l'OPEP de la semaine prochaine sera une mise à jour clé pour le marché avec une probabilité croissante que les réductions volontaires de l'offre par Aramco soient réduites", ont déclaré les analystes de la National Australia Bank dans une note à la clientèle. (Reportage de Katya Golubkova ; Rédaction de Jamie Freed et Sonali Paul)