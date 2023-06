Les prix du pétrole ont légèrement augmenté dans les échanges matinaux en Asie mercredi, les investisseurs attendant les résultats de la réunion de juin de la Réserve fédérale américaine, les données économiques clés de la Chine et les données du gouvernement sur les stocks de brut américains.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en hausse de 9 cents, ou 0,1%, à 74,38 $ le baril à 0340 GMT. Le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) était à 69,43 dollars le baril, en hausse de 1 cent.

Les deux indices de référence ont grimpé de plus de 3% mardi sur les espoirs d'une augmentation de la demande de carburant après que la banque centrale chinoise ait abaissé son taux de prêt à court terme.

"Il semble que les spéculateurs hésitent à faire monter les prix en raison de l'imminence de données et d'événements clés tels que la production industrielle chinoise, les ventes au détail et l'indice des prix de l'immobilier pour le mois de mai, attendus demain, ainsi que les dernières projections du FOMC", a déclaré Kelvin Wong, analyste principal du marché chez OANDA à Singapour.

Les participants au marché s'attendent à ce que le Comité fédéral de l'open market (FOMC) de la banque centrale américaine mette en pause les hausses de taux dans un contexte d'incertitude sur les perspectives économiques et les effets décalés des 10 hausses de taux depuis mars 2022.

Les hausses de taux renforcent le dollar, ce qui rend les produits de base libellés dans la monnaie américaine plus chers pour les détenteurs d'autres devises, et pèsent sur les prix du pétrole. Une pause dans les hausses de taux stimulerait la croissance économique et la demande de pétrole, ce qui soutiendrait les prix.

Les économistes s'attendent à ce que la Banque du Canada relève à nouveau ses taux d'intérêt en juillet pour les porter à 5,00 %, après une augmentation surprise de 25 points de base la semaine dernière.

La Banque centrale européenne devrait également relever ses taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage supplémentaire jeudi afin de maîtriser une inflation tenace. En revanche, la Banque du Japon, qui annoncera son plan vendredi, devrait maintenir sa politique ultra-libre.

Du côté de l'offre, les stocks américains de pétrole brut ont augmenté d'environ 1 million de barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 9 juin, selon des sources de marché citant les chiffres de l'American Petroleum Institute, contrairement à l'estimation moyenne d'une baisse de 500 000 barils des analystes interrogés par Reuters.

Les données gouvernementales sur les stocks sont attendues plus tard dans la journée.

Entre-temps, l'OPEP+ a accordé à la Russie une base de production de pétrole légèrement plus élevée, ce qui signifie que la Russie peut produire davantage dans le cadre des derniers quotas que ce qui avait été convenu précédemment. (Reportage d'Arathy Somasekhar à Houston et d'Andrew Hayley à Pékin ; rédaction de Stephen Coates et Sonali Paul)