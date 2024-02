Les prix du pétrole ont augmenté au début de la journée de mardi, les investisseurs attendant de voir si le voyage au Moyen-Orient du haut diplomate américain Antony Blinken mettra fin à la guerre de Gaza, qui a suscité des inquiétudes quant à l'approvisionnement de la principale région productrice.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 20 cents pour atteindre 78,19 dollars le baril à 0452 GMT, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate ont augmenté de 20 cents pour atteindre 72,98 dollars. Les deux contrats ont gagné près de 1% lundi, augmentant pour la première fois en quatre sessions.

"Les signes de désescalade dans la crise du Moyen-Orient sont absents et continuent de soutenir les prix du pétrole en difficulté", a déclaré Priyanka Sachdeva, analyste principal du marché chez Phillip Nova.

M. Blinken a rencontré le dirigeant de facto de l'Arabie saoudite lundi. Les Palestiniens espèrent que cette visite permettra de conclure une trêve avant la menace d'un assaut israélien sur Rafah, une ville frontalière où se réfugie environ la moitié de la population de la bande de Gaza.

L'offre de cessez-le-feu, transmise au Hamas la semaine dernière par des médiateurs qataris et égyptiens, attend une réponse de la part des militants, qui disent vouloir davantage de garanties quant à la fin de la guerre qui dure depuis quatre mois.

Les États-Unis ont poursuivi leur campagne contre les Houthis soutenus par l'Iran au Yémen, dont les attaques contre les navires ont perturbé les routes mondiales du commerce du pétrole.

Les inquiétudes concernant les perspectives de la demande ont toutefois limité la hausse des prix.

Les analystes ont déclaré que les prévisions de taux d'intérêt "plus élevés pour plus longtemps" aux États-Unis, et au-delà, limiteraient probablement la consommation, tout comme les indications selon lesquelles l'économie chinoise continue de lutter pour une croissance significative.

Leon Li, analyste chez CMC Markets, a également déclaré qu'il serait "difficile de revenir aux sommets précédents", étant donné que la série d'indicateurs économiques solides en provenance des États-Unis risquait de s'essouffler.

"Les licenciements continuent d'augmenter. Cela signifie qu'à long terme, la demande (de pétrole) diminuera", a déclaré M. Li.

Du côté de l'offre, les participants au marché attendent les données de l'industrie qui doivent être publiées plus tard dans la journée de mardi sur les stocks de pétrole brut aux États-Unis. Cinq analystes interrogés par Reuters ont estimé en moyenne que les stocks de brut avaient augmenté d'environ 2,1 millions de barils au cours de la semaine du 2 février.

Les analystes de BMI ont déclaré dans un rapport client qu'ils s'attendaient à ce que le marché reste globalement équilibré au cours de l'année et que les prix du pétrole augmentent modérément de 3,4 %.

"Cependant, nous voyons des risques à la fois à la hausse et à la baisse, en raison des incertitudes considérables entourant la force de l'économie mondiale, les retombées de la crise de la mer Rouge et l'évolution de la politique de l'OPEP+, entre autres choses", ont-ils ajouté.