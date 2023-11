Le principal indice boursier du Canada a inversé la tendance pour clôturer en hausse vendredi, aidé par une augmentation des actions du secteur de l'énergie et une hausse des prix du pétrole.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a clôturé en hausse de 67,06 points, soit 0,34 %, à 19 654,47.

Toutefois, l'indice a clôturé la semaine en baisse après avoir enregistré la semaine précédente son plus grand bond hebdomadaire depuis avril 2020.

Le secteur de l'énergie a terminé en hausse de 1,7 % après que le prix du pétrole a gagné environ 2 %, l'Irak ayant exprimé son soutien aux réductions de pétrole de l'OPEP+ avant une réunion dans deux semaines.

"Le pétrole a connu un beau rebond aujourd'hui. Il a clairement été sous pression la semaine dernière ... ce qui a fait grimper toutes les grandes capitalisations du secteur de l'énergie", a déclaré Mike Archibald, gestionnaire de portefeuille chez AGF Investments.

Les valeurs technologiques ont également été parmi les plus importantes, en hausse de 1,9 %, les actions de Constellation Software ayant augmenté de 3,7 % pour atteindre un niveau record à la suite de résultats positifs, et Shopify ayant augmenté de 1,6 %.

"Les valeurs technologiques aux États-Unis et au Canada sont de nouveau en hausse et semblent avoir un potentiel de leadership sur le marché à l'avenir", a déclaré M. Archibald.

Le secteur des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a glissé de 0,7 %, les prix de la plupart des métaux non ferreux ayant chuté après les commentaires optimistes du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, qui ont laissé entrevoir la possibilité d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt.

Une baisse de 3,3 % des actions de First Quantum a également pesé sur l'indice des matériaux. Le mineur de cuivre chinois Jiangxi Copper a augmenté sa participation dans le mineur canadien de 18,3 % à 18,5 %.

Altus Group a chuté de 21,8 % au bas de l'échelle du TSX, après que le fournisseur de renseignements sur les fonds immobiliers a annoncé des résultats inférieurs aux prévisions pour le troisième trimestre.

Cela a entraîné une baisse de 0,6 % de l'indice général de l'immobilier.

Quebecor a mené les gains de l'indice plafonné des services de communication avec une hausse de 2,5 %, après que l'entreprise de télécommunications a affiché une augmentation de ses bénéfices au troisième trimestre. (Reportage de Nivedita Balu à Toronto et de Khushi Singh à Bengaluru, édition de Shilpi Majumdar et Matthew Lewis)