La décote du brut russe au comptant pour le chargement de septembre a commencé à se creuser alors que l'Inde, un client clé de Moscou, réduit ses achats en raison des prix élevés et des arrêts de maintenance dans certaines raffineries, ont déclaré quatre négociants et des responsables de raffineries indiennes.

L'Inde est le principal acheteur de brut russe de l'Oural cette année et le ralentissement de la demande du troisième plus grand importateur mondial pourrait pousser l'offre vers la Chine.

Les remises au comptant pour le chargement en septembre de la qualité phare de la Russie, l'Oural, pour livraison dans les ports indiens, ont augmenté pour atteindre environ 6 dollars le baril, contre une moyenne de 5 dollars pour le mois d'août, selon les sources commerciales.

Toutefois, les raffineurs indiens attendent que les rabais atteignent au moins 7 dollars le baril, selon des sources de trois raffineurs d'État.

"Nous n'avons pas fait de demande pour les cargaisons de septembre car le rabais n'est pas intéressant... il est toujours inférieur à 7 dollars le baril", a déclaré un responsable de raffinerie.

Deux négociants ont déclaré qu'il était peu probable que les rabais se creusent davantage.

Les prix du pétrole russe ont bondi pour les barils d'août suite à la promesse de Moscou de réduire les exportations dans le cadre de l'accord de l'OPEP+, refroidissant ainsi la demande des acheteurs indiens.

Le principal raffineur indien et l'un des principaux acheteurs de pétrole russe, Indian Oil Corp (IOC), se tient à l'écart des marchés au comptant du pétrole russe et satisfait l'essentiel de sa demande grâce aux approvisionnements prévus dans son contrat à terme, a déclaré une source distincte.

Les négociants et les sources de la raffinerie ont refusé d'être nommés car ils ne sont pas autorisés à parler aux médias.

L'IOC n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Au moins deux raffineurs indiens, Mangalore Refinery and Petrochemical Ltd et Reliance Industries, ont programmé la maintenance de leurs installations en septembre, ce qui réduirait leurs achats de brut.

Le directeur général de MRPL, Sanjay Varma, a déclaré à Reuters que sa société réduirait ses achats ce mois-ci et le mois prochain en raison d'un arrêt pour maintenance d'environ 40 jours dans une unité de 60 000 barils de brut par jour.

Reliance ferme la moitié de son usine de 704 000 bpj destinée à l'exportation pour maintenance.

En Chine, certains grands raffineurs privés, qui ont acheté plus tôt dans l'année des produits de l'Oural, envisagent d'acheter des cargaisons chargées en septembre par l'intermédiaire de négociants d'État, a déclaré un négociant au fait de la situation.

"Ces grands raffineurs privés achètent principalement du pétrole non sanctionné, mais l'Oural est tout de même 6 à 8 dollars moins cher (pour livraison dans les ports chinois)", a déclaré le négociant.

Malgré l'augmentation des rabais, le prix calculé du pétrole de l'Oural reste supérieur au plafond de 60 dollars par baril appliqué par le groupe des sept pays (G7) et l'Occident.

Jeudi, le prix calculé du pétrole de l'Oural sur une base FOB dans les ports de la Baltique était proche de 66 dollars le baril, compte tenu du coût du fret et des coûts supplémentaires de 2 dollars le baril.

"Il y a un risque associé à l'achat de pétrole russe. Nous achetons deux mois à l'avance et si les sanctions se multiplient, nous ne recevrons pas les cargaisons... Nous voulons donc de bonnes remises", a déclaré le responsable de la raffinerie indienne. (Reportage de Nidhi Verma, journalistes de Reuters à Moscou et Chen Aizhu à Singapour ; Rédaction de Simon Cameron-Moore)