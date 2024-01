La réimposition des sanctions américaines contre les secteurs pétrolier et gazier du Venezuela nuirait à la capacité du pays de l'OPEP à percevoir les recettes de ses exportations pétrolières, freinerait les nouveaux investissements dans le secteur de l'énergie et augmenterait les risques de pénurie de carburant à l'intérieur du pays, ont déclaré des analystes et des cadres supérieurs.

Washington a ordonné cette semaine la liquidation de toutes les transactions commerciales entre des entités américaines et la société minière publique vénézuélienne Minerven, et a déclaré qu'elle annulerait en avril son assouplissement des sanctions sur l'énergie si l'administration du président Nicolas Maduro ne respectait pas un accord signé l'année dernière pour accepter les conditions d'une élection présidentielle équitable.

Les États-Unis augmentent leur pression depuis que le tribunal suprême du pays sud-américain a confirmé la semaine dernière l'interdiction faite à la principale candidate de l'opposition, Maria Corina Machado, de participer à l'élection.

Les États-Unis, qui ont imposé pour la première fois des sanctions pétrolières au Venezuela en 2019, ont accordé un allègement des sanctions au pays membre de l'OPEP en octobre en reconnaissance de l'accord électoral.

En raison de l'allègement des sanctions, le Venezuela devrait augmenter ses recettes pétrolières totales jusqu'à 20 milliards de dollars cette année, contre environ 12 milliards de dollars en 2023, selon le cabinet de conseil Ecoanalitica, basé à Caracas. L'augmentation des exportations de brut et de produits pétrochimiques vers des clients qui paient comptant dans des pays allant des États-Unis à l'Inde est à l'origine de cette prévision.

"Les remises de prix sur le brut vénézuélien ont beaucoup diminué et l'encaissement du produit des ventes est devenu plus facile pour la société d'État PDVSA. Cela a aidé Maduro", a déclaré Francisco Monaldi, directeur du programme énergétique latino-américain au Baker Institute de l'université Rice.

"Si la licence est retirée en avril, les recettes seront à nouveau réduites et les scénarios d'une forte croissance économique et d'une élection compétitive s'estomperont", a-t-il ajouté.

Selon les experts, les risques d'une nouvelle pénurie aiguë de carburant sont également sur le point d'augmenter.

Même si Washington continue d'autoriser les accords de remboursement de la dette de Chevron, Eni, Repsol et Maurel & Prom afin d'éviter une rupture totale avec le Venezuela, cela pourrait ne pas permettre des investissements durables pour augmenter la production.

"Les licences spécifiques accordées à une ou deux entreprises ne seront pas très bénéfiques en termes de retour sur investissement pour le Venezuela", a déclaré Ali Moshiri, PDG d'Amos Global Energy, qui a des intérêts dans le pays sud-américain.

"Cela ne permettra pas au secteur pétrolier vénézuélien d'augmenter sa production de manière significative", a-t-il ajouté.

EFFORT PERDU ?

L'assouplissement des sanctions américaines, qui a débuté en novembre 2022 avec l'octroi d'une licence spéciale à Chevron, a marqué un grand changement pour les caisses du pays sud-américain.

Depuis 2019, PDVSA a été contrainte de passer la plupart de ses transactions pétrolières sur des swaps et de faire passer les ventes par des intermédiaires, car les clients ne voulaient pas être exposés aux sanctions.

Les exportations de pétrole de PDVSA et de ses partenaires en coentreprise ont augmenté de près de 13 % pour atteindre une moyenne de 700 000 barils par jour (bpj) l'année dernière, selon les données de suivi des pétroliers, tandis que la production de brut du pays a augmenté de 9 % pour atteindre 783 000 bpj. La compagnie a rétabli des relations avec certains de ses anciens clients clés.

L'assouplissement a permis d'augmenter les recettes pétrolières, ce qui a stimulé le produit intérieur brut du Venezuela de 5 % en 2023. Il a également permis au Venezuela de planifier une augmentation des dépenses publiques pour la première fois depuis des années afin de séduire les électeurs.

Mardi, le ministre vénézuélien du pétrole, Pedro Tellechea, a déclaré que le pays était prêt à faire face à un retour des sanctions et a averti que les États-Unis pourraient également souffrir d'une diminution des exportations de pétrole vénézuélien.

Mais son message n'a guère calmé les entreprises qui prévoyaient d'acheter du pétrole vénézuélien et d'établir des partenariats pour des projets énergétiques au Venezuela, selon certaines sources.