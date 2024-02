La décision de l'Arabie saoudite de reporter ses plans d'expansion de la capacité pétrolière ne doit pas être interprétée comme une évaluation de la baisse de la demande de brut, a déclaré mardi le secrétaire général de l'OPEP. "Tout d'abord, je tiens à préciser que je ne peux pas commenter une décision saoudienne (...) mais cela ne doit en aucun cas être interprété comme une évaluation de la baisse de la demande", a déclaré Haitham Al Ghais à Reuters, à Dubaï, en marge du Sommet mondial des gouvernements.

Le 30 janvier, le gouvernement saoudien a ordonné à la compagnie pétrolière nationale Aramco d'abaisser son objectif de capacité de production maximale soutenue à 12 millions de barils par jour (bpj), soit 1 million de bpj de moins que l'objectif annoncé en 2020 et devant être atteint en 2027.

Des sources ont déclaré à Reuters que l'inversion surprise du plan d'expansion pétrolière du royaume était prévue depuis au moins six mois et qu'elle était basée sur une évaluation selon laquelle une grande partie de la capacité excédentaire de l'Arabie saoudite n'était pas monétisée.

L'Arabie saoudite est le premier exportateur mondial de pétrole et le chef de file de facto de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole.

Dans ses perspectives annuelles publiées en octobre, l'OPEP a revu à la hausse ses prévisions concernant la demande mondiale de pétrole à moyen et à long terme.

Dans son rapport "World Oil Outlook", elle prévoit que la demande mondiale de pétrole atteindra 116 millions de barils par jour (bpj) d'ici 2045, soit environ 6 millions de bpj de plus que dans le rapport de l'année précédente, la croissance étant tirée par la Chine, l'Inde, d'autres pays d'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient.

"Nous nous en tenons à ce qui a été publié dans nos dernières perspectives et nous croyons fermement qu'elles sont solides", a déclaré M. Al Ghais.

L'OPEP doit publier l'édition 2024 des perspectives dans le courant de l'année et M. Al Ghais a déclaré que nous devrions "attendre et voir" jusqu'en septembre ou octobre, date à laquelle elle doit être publiée, si les chiffres varient.

"Mais nous pensons que nos chiffres restent valables et qu'ils sont très solides", a-t-il déclaré.

"En tout état de cause, l'évolution des scénarios que nous observons actuellement [...] un grand nombre de pays dans le monde font marche arrière, ralentissent et repensent leurs objectifs nets zéro [...] cela créera une demande supplémentaire à long terme pour le pétrole".

LA SORTIE DE L'ANGOLA

M. Al Ghais a également déclaré qu'il n'était pas préoccupé par la sortie de l'Angola du groupe, annoncée en décembre.

"Ce n'est pas la première fois qu'un membre quitte l'organisation pour des raisons qui lui sont propres", a-t-il déclaré.

Il y a eu des membres qui sont partis et d'autres qui ont rejoint l'organisation, et il y a eu des membres qui sont partis et d'autres qui ont rejoint l'organisation, donc je ne suis pas trop inquiet à ce sujet.

L'Angola a déclaré le 21 décembre qu'il quitterait l'OPEP, une décision qui a provoqué une chute des prix du pétrole à l'époque et qui, selon certains analystes, a soulevé des questions quant à l'unité de l'OPEP et de l'alliance plus large OPEP+.

M. Al Ghais a déclaré que le pays était invité à rejoindre l'OPEP s'il le souhaitait à l'avenir.

Le caractère volontaire des réductions de production mises en œuvre par l'OPEP+, qui regroupe l'OPEP et ses alliés, dont la Russie, reflète la flexibilité du groupe, a déclaré M. Al Ghais.

"Pour l'instant, c'est probablement le moyen le plus approprié", a-t-il déclaré.

"Une réduction volontaire est une décision souveraine d'un pays d'ajuster sa production. Cela montre la flexibilité inhérente à notre approche et le fait que nous disposons de plusieurs moyens pour assurer la stabilité du marché". (Reportage de Maha El Dahan, rédaction de Michael Georgy et David Evans)