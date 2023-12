L'indice mondial des actions MSCI a augmenté jeudi, récupérant quelques pertes de la séance précédente, alors que les prix du pétrole ont chuté et que le dollar était plus faible à la veille d'une lecture clé de l'inflation américaine.

Les prix du pétrole

Les prix du pétrole, qui avaient augmenté en début de semaine en raison des inquiétudes concernant les perturbations du transport maritime en mer Rouge, ont chuté après que l'Angola a annoncé qu'il quittait l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

Mercredi, Wall Street a subi sa plus forte baisse depuis septembre, et les analystes ont cité les activités de couverture associées à la négociation d'options à court terme.

"Aujourd'hui, le marché tente de se redresser. C'est ce qui caractérise la dernière phase du marché", a déclaré Quincy Krosby, stratège mondial en chef chez LPL Financial à Charlotte, en Caroline du Nord.

"Nous avons constaté que la peur de manquer a été puissante. Nous avons des gestionnaires de fonds institutionnels qui doivent rattraper le retard qu'ils ont pris par rapport à leurs concurrents.

Par ailleurs, les investisseurs, qui attendent avec impatience le rapport sur l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) prévu pour vendredi, ont semblé parier sur des données qui confirmeraient une baisse de l'inflation.

Si vous pensez que "ce rapport pourrait suggérer une baisse plus rapide de l'inflation de base et de l'inflation de base supérieure, vous devriez peut-être venir aujourd'hui plutôt que d'attendre demain", a déclaré M. Krosby.

Mais la liquidation de mercredi a pesé sur les opérateurs qui attendaient les données de vendredi.

"Les marchés pourraient se replier un peu et se consolider dans l'attente de nouvelles informations", a déclaré Joe Mazzola, directeur de la formation des services de négociation chez Schwab, qui a attribué le repli de mercredi en partie au fait que le marché s'était redressé si fortement.

"Si nous pouvons rester dans cette fourchette, c'est de bon augure pour la fin de la semaine et la semaine prochaine. Si nous abandonnons les plus bas d'hier, je serai très inquiet", a ajouté M. Mazzola.

Sur

Wall Street

L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 162,37 points, soit 0,44 %, à 37 244,37 points, l'indice S&P 500 a gagné 27,29 points, soit 0,58 %, à 4 725,64 points et l'indice Nasdaq Composite a ajouté 121,00 points, soit 0,82 %, à 14 898,95 points.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,21 % et l'indice MSCI des actions mondiales a gagné 0,42 %.

Le

dollar américain

est tombé à son plus bas niveau depuis trois jours face à un panier de devises, alors que la hausse de la session précédente pour la monnaie américaine s'est estompée et que les traders attendent les chiffres de l'inflation américaine pour obtenir des indices sur la future politique de la Fed.

L'indice du dollar a baissé de 0,537%, l'euro a augmenté de 0,53% à 1,0996 $.

Le yen japonais s'est renforcé de 0,92% à 142,27 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2685 dollar, en hausse de 0,38%.

En ce qui concerne les

Trésor américain

Les obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 1,7 point de base à 3,894 %, contre 3,877 % mercredi soir. L'obligation à 30 ans était en hausse de 2,8 points de base pour un rendement de 4,0328%, contre 4,005%. L'obligation à deux ans a baissé de 2,2 points de base pour atteindre un rendement de 4,3473%, contre 4,369%.

Les contrats à terme sur le pétrole se sont établis à la baisse, la décision de l'Angola soulevant des questions sur les efforts de l'OPEP pour soutenir les prix en limitant l'offre mondiale.

Le pétrole brut américain s'est établi en baisse de 0,44% à 73,89 dollars le baril et le Brent a terminé à 79,39 dollars, en baisse de 0,39% sur la journée.

Le prix de l'or

a augmenté après que les données économiques américaines aient alimenté les attentes de la Réserve fédérale de réduire les taux d'intérêt en mars de l'année prochaine.

L'or au comptant a augmenté de 0,7 % pour atteindre 2 043,89 $ l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,20 % à 2 039,10 dollars l'once. (Informations complémentaires fournies par Saqiq Iqbal Ahmed à New York et Marc Jones à Londres, avec l'aide de Jane Merriman, Mark Potter et David Gregorio)