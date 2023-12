(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont clôturé en demi-teinte vendredi, le dernier jour de bourse de 2023, les rendements annuels des actions britanniques ayant été dépassés par les marchés internationaux.

L'indice FTSE 100 a clôturé en hausse de 10,50 points, soit 0,1%, à 7 733,24. L'indice FTSE 250 a terminé en baisse de 29,53 points, soit 0,2 %, à 19 689,63 points, et l'indice AIM All-Share a clôturé en baisse de 0,34 point à 763,32 points.

Le Cboe UK 100 a terminé en hausse de 0,2 % à 772,47, le Cboe UK 250 a clôturé en baisse de 0,1 % à 17 163,49, et le Cboe Small Companies a terminé en hausse de 0,7 % à 14 992,05.

À l'heure de la clôture du marché londonien, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,4 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,3 %, en voie d'augmenter respectivement de 15 % et de 19 % cette année.

"Le marché boursier britannique a, une fois de plus, frustré ceux qui étaient convaincus qu'il était bon marché et a répondu aux attentes de ceux qui affirmaient qu'il était bon marché pour de bonnes raisons", a déclaré AJ Bell, directeur des investissements, dans son commentaire de la semaine dernière.

Par rapport aux rendements à deux chiffres offerts ailleurs, le FTSE 100 n'offre qu'un maigre 2,4 % en 2023.

"Toutefois, ce gain est complété par un rendement du dividende supérieur à 3,5 %, des rachats d'actions et des fusions et acquisitions, de sorte que le rendement total en espèces se situera toujours dans une fourchette basse de pourcentage à deux chiffres. Ce rendement est supérieur à l'inflation, au rendement des obligations d'État et au rendement des liquidités. L'activité de rachat observée au Royaume-Uni indique une fois de plus qu'il y a de la valeur à trouver, d'autant plus que de nombreuses transactions ont été réalisées avec une forte prime, et à l'aube de 2024, le marché britannique pourrait encore présenter des actions susceptibles d'attirer un large éventail d'exigences et d'appétits de risque de la part des investisseurs".

Les performances annuelles les plus remarquables du FTSE 100 ont été réalisées par Rolls-Royce, les actions du fabricant de moteurs à réaction ayant triplé de valeur sous la direction de son nouveau directeur général, Tufan Erginbilhic. Marks & Spencer, qui a récemment réintégré l'indice des grandes capitalisations, a doublé la valeur de ses actions dans le cadre d'une activité commerciale soutenue, en dépit d'un environnement de consommation plutôt morose.

Les mineurs Anglo American et Fresnillo ont pesé sur l'indice, perdant respectivement 40 % et 34 %. Ils ont été confrontés à des vents contraires dus à la chute des prix des matières premières dans le cadre d'une évaluation plus négative de l'économie chinoise, le pays étant un importateur clé de matières premières.

Parmi les actions remarquables pour 2024, AJ Bell cite GSK, dont les actions ont clôturé l'année sans changement, et Legal & General, qui a baissé de 0,1 % cette année.

La société pharmaceutique GSK a déclaré que le prix de l'action relativement "statique" de l'entreprise en 2023 conduit à une "évaluation tentante".

"La demande relativement prévisible, les marges élevées et les flux de trésorerie réguliers qui peuvent résulter d'un modèle de développement de médicaments réussi peuvent également être intéressants en période d'incertitude économique, de sorte que GSK pourrait intéresser les investisseurs qui craignent qu'une récession inattendue ne s'installe sur le marché des actions britanniques l'année prochaine", a expliqué M. Mould d'AJB.

Entre-temps, la société d'assurance-vie, de retraite et d'investissement L&G pourrait avoir son heure de gloire, à mesure que les coûts d'emprunt diminuent.

"La faible valorisation sur la base des bénéfices et le rendement du dividende de 8,5 % prévu pour 2024 offrent un potentiel d'appréciation du capital et de génération de revenus, et la direction a prévu d'augmenter la distribution aux actionnaires d'environ 5 % par an. En outre, le bilan est solide", a souligné M. Mould.

L'indice FTSE 250, plus axé sur le marché intérieur, qui a gagné 2,9 % en 2023, s'est avéré plus résistant que beaucoup ne l'avaient prévu dans le contexte de la crise du coût de la vie et de la stagnation de la croissance économique au Royaume-Uni. Il a perdu plus de 20 % en 2022. L'AIM All-Share a quant à lui chuté de 9,0 %, après avoir plongé de 31 % en 2022.

Au Royaume-Uni, des élections générales devraient avoir lieu en 2024. Les analystes prévoient une réforme de l'impôt sur les successions, des réductions de la taxe sur les carburants et de l'impôt sur le revenu, ainsi qu'une aide aux primo-accédants à la propriété.

Pendant ce temps, l'économie britannique vacille au bord de la récession, les derniers chiffres officiels ayant révélé une contraction trimestrielle de 0,1 % au troisième trimestre. Sur une note plus positive, l'inflation s'est ralentie plus rapidement que prévu, tombant à 3,9 % en novembre. Elle reste toutefois bien supérieure à l'objectif de 2 % fixé par la Banque d'Angleterre, et les prévisions de Trading Economics indiquent qu'elle ne retombera à 3,0 % qu'au troisième trimestre de 2024.

La livre termine l'année sur une base beaucoup plus solide, s'échangeant à 1,2747 USD, soit une légère hausse par rapport à 1,2741 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi.

Il s'agit d'un bond considérable par rapport au niveau de 1,2054 USD à la fin de l'année 2022, qui s'explique en partie par le positionnement plus hawkish de la BoE par rapport à la Fed, relativement dovish.

La BoE devrait entamer un lent processus de réduction des taux à partir du mois de mai, au plus tôt. À la suite de la décision de la Fed, en décembre, de maintenir les taux en pause, le marché s'est empressé de fixer le prix d'au moins 150 points de base de réduction des taux d'intérêt en 2024, à partir du mois de mars. Cela a exercé une pression à la vente sur le dollar au cours des dernières semaines.

L'euro s'est négocié à 1,1074 USD, en léger recul par rapport à 1,1078 USD, mais fermement ancré à 1,0686 USD à la fin de l'année 2022. Par rapport au yen, le dollar était coté à 141,42 yens, en hausse par rapport à 141,08 yens - réalisant des gains annuels importants par rapport à 131,84 yens, alors que la Banque du Japon a maintenu sa politique monétaire ultra-libre.

Toutefois, les attentes du marché concernant l'évolution des taux sont nettement plus pessimistes que celles de la Fed elle-même. Le dernier graphique trimestriel de la banque centrale montre que la plupart des responsables s'attendent à ce que les taux se situent dans une fourchette de 4,4 % à 4,9 % d'ici à la fin de 2024. Le taux des fonds fédéraux se situe actuellement entre 5,25 % et 5,5 %, son niveau le plus élevé depuis 22 ans, de sorte que le graphique en pointillés indique des réductions de 100 points de base ou moins.

Vendredi, le Dow Jones Industrial Average, le S&P 500 et le Nasdaq Composite sont restés stables.

Jusqu'à présent, le Dow Jones a progressé de 14 % en 2023, le S&P 500 de 25 % et le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, de 45 %.

"La question à un million de dollars est de savoir ce qui se passera l'année prochaine. Bien sûr, nous ne le savons pas, personne ne le sait, et nos boules de cristal ont complètement manqué le rallye de l'IA qui a marqué 2023, mais on s'attend généralement à un ralentissement du rallye technologique et à un rééquilibrage entre les grandes valeurs technologiques et le S&P493 sur la base d'une réduction de l'avance des bénéfices des "Magnificent 7" par rapport au reste de l'indice en 2024", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal de la Swissquote Bank.

Les sept magnifiques font référence à Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Google, Tesla et Nvidia - des actions technologiques qui ont généré la quasi-totalité des rendements de l'indice S&P 500 et de l'indice Nasdaq 100.

Nvidia s'est imposée en 2023, dans un contexte d'explosion de l'intérêt pour l'intelligence artificielle. Ses actions ont bondi de 147 USD au début de l'année à 495 USD à la fin.

Dans le domaine des matières premières, les prix du pétrole ont évolué dans une fourchette relativement plus stable cette année, après la volatilité de 2022 due à la crise énergétique provoquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le baril de Brent s'échangeait à 77,56 USD tôt vendredi, contre 78,70 USD jeudi. Le Brent a terminé l'année 2022 à Londres à 83,21 USD, perdant ainsi 6,8 % au cours de l'année 2023 - sa première perte annuelle depuis 2020.

Les craintes d'une hausse des prix du pétrole liée au conflit au Moyen-Orient ne se sont pas concrétisées jusqu'à présent. En outre, l'efficacité décroissante des réductions de production de l'alliance Opep+, l'augmentation des stocks et la faiblesse de la demande continuent de peser sur les perspectives pétrolières. Les valeurs londoniennes BP et Shell, qui ont enregistré des gains de 35 % et 37 % respectivement l'année dernière, ont connu une performance plus modérée. BP a reculé de 3,7 %, tandis que Shell a progressé de 8,6 %.

Contrairement au marché pétrolier, l'or a connu une année 2023 exceptionnelle.

L'or au comptant a progressé de 14 % cette année. Il a atteint un record historique de 2 075 USD l'once au début du mois. Le métal précieux a retrouvé son lustre en raison des espoirs croissants que la Fed pourrait assouplir sa politique monétaire, et parce qu'il a bénéficié de son statut de valeur refuge, en raison des risques géopolitiques.

La banque néerlandaise ING estime que la demande de valeurs refuges et les perspectives de taux d'intérêt aux États-Unis maintiendront l'or à un niveau élevé en 2024, et s'attend à ce que le prix reste au-dessus de la barre des 2 000 USD l'année prochaine. Elle prévoit même un nouveau record en 2024.

Dans le calendrier économique de la semaine prochaine, les principaux marchés financiers, y compris le Royaume-Uni, les États-Unis et Tokyo, resteront fermés lundi à l'occasion du Nouvel An.

Mardi, la dernière série d'indices PMI manufacturiers sera publiée, suivie jeudi par les indices PMI des services. Mercredi, il y aura les rapports JOLTS et ADP sur l'emploi aux États-Unis, ainsi que le procès-verbal de la réunion de la Réserve fédérale, suivis vendredi par les chiffres très attendus de l'emploi non agricole.

Dans le calendrier des entreprises britanniques, il y aura une déclaration commerciale très attendue de Next jeudi, qui fixera la barre pour la performance festive du secteur de la vente au détail au Royaume-Uni.

Par Elizabeth Winter, rédactrice en chef adjointe d'Alliance News

