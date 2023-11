(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert dans le rouge vendredi, lors d'une journée de faibles volumes d'échanges en raison de la période de vacances de Thanksgiving aux Etats-Unis.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 28,39 points, soit 0,4%, à 7 455,19. Le FTSE 250 était en baisse de 27,60 points, 0,2%, à 18 453,23, et l'AIM All-Share était en baisse de 1,45 points, 0,2%, à 716,63.

Le Cboe UK 100 a baissé de 0,4% à 744,41, le Cboe UK 250 a baissé de 0,1% à 15 960,76, et le Cboe Small Companies a baissé de 0,2% à 13 468,79.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en légère hausse, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,1 %.

La confiance des consommateurs britanniques a rebondi en novembre, ce qui constitue une bonne nouvelle pour les détaillants à l'approche du week-end du "Black Friday" et de Noël.

Malgré les inquiétudes liées au coût de la vie, les consommateurs semblent prêts à "délier les cordons de leur bourse" et à profiter des fêtes de fin d'année.

L'indice de confiance des consommateurs de GfK, qui existe depuis longtemps, a augmenté de six points, bien qu'il se situe toujours à moins 24. La confiance dans l'économie générale au cours des 12 prochains mois a également augmenté de six points pour atteindre moins 26, soit 32 points de plus qu'il y a un an.

"Étant donné que les données ont été collectées avant que l'inflation [indice des prix à la consommation] d'octobre ne soit inférieure aux attentes et que les réductions [cotisations à l'assurance nationale] ne soient annoncées dans la déclaration d'automne, la confiance pourrait montrer une nouvelle hausse dans le rapport de décembre", a déclaré la Lloyds Bank.

Aux États-Unis, les marchés financiers étaient fermés jeudi pour la fête de Thanksgiving. Ils rouvriront pour une session écourtée vendredi.

"Les communiqués économiques sur les secteurs de la fabrication et des services seront intéressants, tout comme les premières indications des détaillants sur le succès ou non de la traditionnelle frénésie de dépenses du Black Friday", a déclaré Richard Hunter, d'Interactive Investor.

Les données PMI américaines sont attendues à 14.45 GMT, tandis que les détaillants devraient voir des niveaux records de trafic au cours de la période Black Friday-Cyber Monday.

Les prévisionnistes s'attendent à un trafic important de la part des consommateurs. La National Retail Federation prévoit que plus de 182 millions de consommateurs feront des achats dans les magasins et en ligne pendant le week-end.

Ce chiffre, qui correspond à plus de la moitié de la population américaine, dépasserait de 16 millions le niveau de l'année dernière et constituerait un record depuis que le groupe commercial a commencé à suivre cette période en 2017.

Les démarques devraient être particulièrement importantes, reflétant la pression que subissent les magasins pour attirer les consommateurs américains blasés par l'inflation toujours élevée pour certains produits et les effets persistants des bouleversements liés à la pandémie de Covid.

Dans le FTSE 100, Legal & General a légèrement augmenté de 0,4 % après avoir accepté un rachat total de 4,8 milliards de livres sterling pour le régime de retraite Boots.

"L'opération garantit les prestations de l'ensemble des 53 000 retraités et membres différés du régime, ce qui en fait la plus grande opération de ce type au Royaume-Uni en termes de primes et, pour L&G, la plus grande opération en termes de nombre de membres", explique l'entreprise. L&G précise que l'opération s'appuie sur une relation de plus de 20 ans avec le détaillant de produits de beauté et la chaîne de pharmacies.

L&G a déclaré que depuis le début de l'année, elle a souscrit pour 13,4 milliards de livres sterling de transferts de risques de pensions à l'échelle mondiale, le marché étant particulièrement dynamique au Royaume-Uni, qui connaît une "demande sans précédent" en raison de l'augmentation des ratios de financement des pensions.

Pendant ce temps, Sage Group a été l'un des plus mauvais élèves de l'indice, avec une baisse de 1,5 %. Canaccord a ramené l'action de la société de logiciels d'entreprise de "conserver" à "vendre

Team17 a plongé de 30 % sur l'AIM, après avoir émis un avertissement inattendu sur ses bénéfices.

Le développeur indépendant de jeux vidéo et d'applications éducatives a déclaré qu'il pensait être "bien positionné avec une forte traction sur ses nouveaux titres et les titres de son catalogue" avant les périodes commerciales du Black Friday et de Noël. Il s'attend maintenant à ce que les revenus de 2023 soient "légèrement supérieurs" aux attentes actuelles du marché.

Cependant, Team17 a mis en garde contre la sous-performance de certains titres et les dépassements de dépenses liés aux projets. Elle s'attend maintenant à un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements d'au moins 28,5 millions de livres sterling pour l'ensemble de l'année, y compris des dépréciations de titres sans effet sur la trésorerie pouvant atteindre 11,5 millions de livres sterling. En 2022, elle a réalisé un Ebitda ajusté de 48,8 millions de livres sterling.

La livre sterling était cotée à 1,2534 USD tôt vendredi, légèrement inférieure à 1,2542 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi. L'euro s'échangeait à 1,0912 USD, en légère hausse par rapport à 1,0909 USD.

L'or était coté à 1 993,63 USD l'once tôt vendredi, un peu plus haut que les 1 992,02 USD de jeudi.

Le pétrole Brent s'échangeait à 81,43 USD le baril, en hausse par rapport à 80,65 USD. Les prix du pétrole ont retrouvé leur calme après avoir chuté à la suite du report inexpliqué de la réunion de l'Opep+. La réunion ministérielle clé de l'alliance des producteurs de pétrole a été repoussée de dimanche à jeudi prochain.

"Notre équipe chargée des matières premières note que le désaccord persistant entre les membres augmentera probablement la volatilité sur le marché au cours de la semaine prochaine, bien que l'on ne sache pas exactement comment cela affectera la politique générale", a déclaré la banque néerlandaise ING.

L'évolution de la situation au Moyen-Orient pourrait également influer sur la trajectoire des prix du pétrole, à l'heure où débute la trêve de quatre jours entre Israël et le Hamas.

Au cours de cette trêve, le Hamas, le groupe au pouvoir à Gaza, s'est engagé à libérer au moins 50 des quelque 240 otages qu'il a pris avec d'autres militants lors de l'attaque du 7 octobre contre Israël. De son côté, Israël doit libérer trois prisonniers palestiniens pour chaque otage libéré. Les libérations doivent avoir lieu par étapes au cours des quatre prochains jours.

"Cependant, les deux parties suggèrent que la pause est temporaire et que les combats se sont poursuivis jusqu'à la trêve", notent les analystes de RMB Market.

En Asie vendredi, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en hausse de 0,6 %, sur la base des données d'inflation et des indices PMI.

L'inflation japonaise s'est accélérée à 2,9 % en glissement annuel en octobre, le gouvernement ayant réduit les subventions pour les factures d'électricité et de gaz, selon les données du gouvernement.

Ce chiffre pour la troisième économie mondiale, qui exclut les prix volatiles des aliments frais, fait suite à une hausse des prix de 2,8 % en glissement annuel en septembre. "La baisse des factures d'électricité et de gaz de ville s'est atténuée bien que la hausse des prix de l'essence se soit réduite", indique un communiqué accompagnant la publication des données. Le chiffre est légèrement inférieur aux attentes du marché, qui tablait sur une augmentation de 3,0 % selon une enquête de l'agence Bloomberg.

Par rapport au yen, le dollar était coté à 149,42 yens tôt vendredi, en baisse par rapport aux 149,49 yens de jeudi.

Pendant ce temps, les niveaux d'activité des entreprises japonaises ont stagné en novembre, selon les données préliminaires de l'enquête.

L'indice flash des directeurs d'achat de la Banque Jibun est tombé à 50,0 points ce mois-ci, contre 50,5 en octobre. La barre des 50 points sépare la contraction de l'expansion, ce qui montre que le secteur privé du pays n'a pas connu de croissance au cours du mois. Le PMI flash des services a légèrement augmenté, passant de 51,6 à 51,7, tandis que le PMI flash de l'industrie manufacturière a baissé, passant de 48,7 à 48,1.

En Chine, l'indice Shanghai Composite a clôturé en baisse de 0,7 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a baissé de 2,0 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,2 %.

