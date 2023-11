Le principal indice boursier du Canada a chuté lundi, la baisse des prix du pétrole brut ayant entraîné celle des valeurs énergétiques, tandis que les investisseurs se préparaient à un barrage de données économiques mondiales et de résultats de grandes banques nationales plus tard dans la semaine.

A 9:47 ET (1447 GMT), l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto était en baisse de 38,84 points, soit 0,19%, à 20 064,27.

De l'autre côté de la frontière, Wall Street a également connu un début de séance terne.

Les actions du secteur de l'énergie ont été en tête des baisses, avec un recul de 0,7 %, les prix du pétrole brut ayant baissé en prévision d'une réunion de l'OPEP+ qui aura lieu plus tard dans la semaine.

Les valeurs financières lourdes ont perdu 0,3 % en début de séance, avant les résultats trimestriels des grandes banques canadiennes qui seront publiés plus tard dans la semaine.

Pour limiter les pertes, les valeurs technologiques ont gagné 1,0 %, les actions de Shopify ayant bondi de 3,7 % après que la plateforme de commerce électronique a fait état d'excellentes ventes pour le Black Friday.

Le secteur des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a gagné 0,3 % en raison de la hausse des prix de la plupart des métaux précieux, le prix de l'or ayant atteint son plus haut niveau en six mois.

Au cours de la semaine à venir, les investisseurs attendront les chiffres de l'inflation dans la zone euro et les données de l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) pour le mois d'octobre aux États-Unis - l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale américaine.

"Ces données seront importantes à suivre car, bien que les taux d'intérêt aient probablement atteint leur maximum et que l'inflation continue de baisser fortement, la Fed n'a pas relâché ses commentaires optimistes", a déclaré Brandon Michael, analyste principal des investissements chez ABC Funds.

Malgré la faiblesse récente, l'indice de référence vise des gains mensuels importants grâce à la reprise des valeurs technologiques et à l'espoir grandissant que les taux d'intérêt mondiaux ont atteint leur maximum.

Au niveau national, une série de données économiques, dont le produit intérieur brut (PIB) du troisième trimestre et les chiffres de l'emploi du mois de novembre, seront également examinées.

Du côté des entreprises, First Quantum Minerals a annoncé que deux personnes étaient décédées dans ses installations zambiennes au cours des dernières semaines. Les actions de l'entreprise minière ont chuté de 3,2 %. (Reportage de Shashwat Chauhan à Bengaluru ; Rédaction de Tasim Zahid)