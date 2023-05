(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en baisse mercredi, alors que les marchés financiers attendent un vote sur l'accord sur le plafond de la dette américaine.

L'indice FTSE 100 était en baisse de 35,65 points, soit 0,5%, à 7 486,42. Le FTSE 250 était en baisse de 80,93 points, 0,4%, à 18 726,44, et l'AIM All-Share était en baisse de 3,06 points, 0,4%, à 783,70.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,6% à 746,78, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,5% à 16 296,31, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,4% à 13 545,38.

New York a terminé en demi-teinte mardi, tout comme Londres qui a rouvert ses portes après un week-end de trois jours. L'indice Dow Jones Industrial Average a clôturé en baisse de 0,2 %, le S&P 500 est resté stable et le Nasdaq Composite a progressé de 0,3 %.

L'accord sur le relèvement du plafond de la dette américaine a passé son premier test au Congrès mardi, survivant à un vote de procédure crucial au milieu d'une réaction conservatrice qui a ravivé la menace d'un tout premier défaut de paiement du pays.

Les dirigeants politiques américains se sont efforcés de faire adopter une législation visant à suspendre le plafond de la dette nationale et à éviter une catastrophe économique, alors qu'une réaction conservatrice croissante menaçait de faire échouer l'accord à son premier obstacle majeur.

Le Congrès a jusqu'à lundi prochain pour donner son feu vert à un accord entre républicains et démocrates permettant d'emprunter davantage et de s'assurer que le pays ne manque pas ses remboursements de prêts et ne se retrouve pas en défaut de paiement pour la première fois de son histoire.

Le "Fiscal Responsibility Act" (loi sur la responsabilité budgétaire) de 99 pages, qui a fait l'objet d'un accord entre le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, et le président démocrate, Joe Biden, au cours du week-end, réduit les dépenses fédérales et relève le plafond de la dette jusqu'en 2025.

Elle a besoin du soutien des parlementaires lors d'un vote crucial mercredi à la Chambre des représentants, et a franchi un premier obstacle mardi, lorsque la commission du règlement l'a préparée pour un débat en séance plénière.

"Alors que l'obstacle du comité était un passage procédural clé à franchir et que les deux parties affirment qu'elles ont les chiffres pour faire approuver l'accord par le Congrès, la marge très minime peut garder les marchés un peu nerveux pour quelques jours de plus", a déclaré ING Economics.

Les prix du pétrole se sont affaiblis mercredi, les traders restant nerveux en raison de la crise non résolue du plafond de la dette américaine et des messages contradictoires des principaux membres de l'Opep+ avant une réunion cruciale.

Les 13 membres de l'Opep et 10 autres pays producteurs de pétrole, connus sous le nom d'Opep+, se réuniront dimanche pour décider de la politique de production.

Le pétrole Brent était coté à 73,62 USD le baril tôt à Londres ce mercredi, en baisse par rapport aux 74,30 USD de la fin de journée de mardi.

Les valeurs pétrolières Shell et BP étaient en baisse de 0,8 % et 0,6 %, respectivement. Harbour Energy a baissé de 2,7%.

En Asie, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en baisse de 1,4%. En Chine, le Shanghai Composite a clôturé en baisse de 0,6%, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a baissé de 2,4%. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 1,6 %.

L'activité manufacturière chinoise s'est contractée en mai pour le deuxième mois consécutif, selon les chiffres officiels, dernier signe en date de l'essoufflement de la reprise économique du pays.

L'indice officiel des directeurs d'achat du secteur manufacturier est tombé à 48,8 ce mois-ci, sous la barre des 50 points qui sépare l'expansion de la contraction, selon le Bureau national des statistiques.

Ce chiffre fait suite à une chute inattendue à 49,2 en avril, qui a mis fin à trois mois consécutifs de croissance. Il est inférieur à l'estimation médiane de 49,5 obtenue dans le cadre d'une enquête menée par Bloomberg auprès d'économistes.

Cette baisse "indique que la reprise économique est confrontée à des défis", a déclaré Zhiwei Zhang, économiste en chef chez Pinpoint Asset Management.

Dans le FTSE 100, Prudential a perdu 3,3 %, après le départ de son directeur financier.

Prudential a promu Ben Bulmer au poste de directeur financier. Basé à Hong Kong, Bulmer, actuellement directeur financier de Insurance & Asset Management, a occupé divers postes de direction au sein de la fonction financière en Asie et à Londres depuis qu'il a rejoint Prudential en 1997.

Bulmer succède à James Turner, qui a démissionné "à la suite d'une enquête sur un problème de code de conduite lié à une situation de recrutement récente". M. Turner restera à la disposition de l'entreprise pendant quatre mois pour faciliter la transition.

"Le groupe s'impose des normes élevées et M. Turner n'a pas été à la hauteur en l'occurrence", a déclaré Prudential.

L'action B&M European Value Retail a bondi de 4,3 %, ce qui l'a propulsée en tête de l'indice FTSE 100.

B&M a déclaré que son chiffre d'affaires pour les 52 semaines qui se sont terminées le 25 mars a augmenté pour atteindre 4,98 milliards de livres sterling, contre 4,67 milliards de livres sterling l'année précédente. Toutefois, le bénéfice avant impôt a chuté à 436 millions de livres sterling, contre 525 millions de livres sterling.

B&M a recommandé un dividende final de 9,6 pence par action, contre 11,5 pence auparavant. Cela porte le dividende annuel de la société à 14,6 pence, en baisse par rapport à 16,5 pence.

En ce qui concerne l'avenir, B&M a déclaré qu'elle s'attendait à une croissance des ventes et des bénéfices au cours de l'exercice 2024, malgré l'incertitude économique.

"Les perspectives restent optimistes : la direction souligne l'accélération du pipeline d'ouverture de magasins au Royaume-Uni et les opportunités de croissance pluriannuelles continues en France et à Heron (Royaume-Uni). La nouvelle prévision d'un Ebitda pour l'exercice 24 supérieur à celui de l'exercice 23 signifie que le consensus (579 millions de livres sterling) pourrait être revu à la hausse", a commenté Liberum.

La société d'ingénierie IMI devrait remplacer Ocado dans le FTSE 100 lors de la révision trimestrielle de mercredi, selon les changements indicatifs de l'indice du FTSE Russell publiés la semaine dernière.

Il y aura également une poignée de départs au sein du FTSE 250, selon les changements indicatifs.

La société d'énergie en amont Capricorn Energy, la société d'exploration centrée sur l'Afrique et l'Amérique du Sud Tullow Oil, et le fournisseur de services à l'industrie pétrolière et gazière Hunting sont susceptibles d'être supprimés.

Les modifications de l'indice seront annoncées après la clôture du marché mercredi, sur la base des prix de clôture de mardi.

Au début de la journée de mercredi, Ocado était en baisse de 1,8 %, tandis que son remplaçant anticipé, IMI, perdait 0,9 %. Capricorn Energy, Tullow Oil et Hunting étaient en baisse de 1,3 %, 3,1 % et 2,0 %, respectivement.

Sur l'AIM, Savannah Resources a progressé de 27 %.

Savannah a déclaré que l'autorité portugaise de régulation de l'environnement avait émis une déclaration positive d'impact sur l'environnement pour son projet de lithium, qu'elle détient à 100 %, dans le nord du Portugal.

Avec cette "décision positive clé", le projet peut maintenant passer à l'étape suivante du processus d'autorisation environnementale, a ajouté Savannah Resources.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 1,0 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,8 %.

La livre était cotée à 1,2367 USD tôt mercredi à Londres, en baisse par rapport à 1,2404 USD à la clôture des marchés boursiers mardi. L'euro s'est établi à 1,0677 USD, en baisse par rapport à 1,0721 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 139,65 yens, en légère baisse par rapport à 139,74 yens.

L'or est coté à 1 957,03 USD l'once, en baisse par rapport à 1 960,99 USD.

Le calendrier économique prévoit des données sur les ventes au détail américaines à 1355 BST.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

