(Alliance News) - Les cours des actions en Europe étaient en hausse à la mi-journée mardi, malgré de nouvelles données qui renforcent les craintes que la zone euro ne sombre dans la récession.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 35,88 points, soit 0,5 %, à 7 363,27. Le FTSE 250 était en hausse de 144,35 points, 0,9%, à 17 161,94, et l'AIM All-Share était en hausse de 1,02 points, 0,2%, à 679,59.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,5% à 734,40, le Cboe UK 250 était en hausse de 1,0% à 14924,97, et le Cboe Small Companies était en hausse marginale à 12 639,97.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 1,2%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,7%.

Des données mitigées sur la santé de l'économie de la zone euro ont été publiées mardi matin.

L'économie de la zone euro a connu une légère contraction trimestrielle au cours des trois mois se terminant en septembre, tandis que l'inflation a ralenti en octobre, selon Eurostat.

Selon Eurostat, le produit intérieur brut a baissé de 0,1 % par rapport au trimestre précédent, après avoir augmenté de 0,1 % au deuxième trimestre. Ce résultat est moins bon que prévu, les marchés s'attendant à une stagnation du PIB.

Rabobank a déclaré qu'elle s'attendait à "une nouvelle baisse modeste" du PIB au quatrième trimestre, suivie d'une lente reprise.

"La guerre au Moyen-Orient constitue toutefois un risque évident de détérioration de nos perspectives", a averti Rabobank.

L'indice flash harmonisé des prix à la consommation de la zone euro a augmenté de 2,9 % en octobre, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse de 4,3 % enregistrée en septembre. On s'attendait à une hausse de 3,1 % au cours de cette période.

D'un mois sur l'autre, le chiffre a augmenté de 0,1 %, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse de 0,3 % enregistrée en septembre.

Les regards se sont également portés sur les décisions relatives aux taux d'intérêt.

Mardi, la BoJ a maintenu des coûts d'emprunt inférieurs à zéro pour soutenir la troisième économie mondiale. Elle a plutôt cherché à maintenir les taux d'intérêt à des niveaux très bas en achetant d'énormes quantités d'obligations d'État pour tenter de maintenir les rendements à un niveau bas.

Pendant ce temps, la Réserve fédérale américaine entame sa réunion de politique monétaire de deux jours, le marché s'attendant largement à ce qu'aucune hausse des taux d'intérêt ne soit annoncée mercredi.

La Banque d'Angleterre suivra jeudi, et le marché s'attend à ce qu'elle maintienne à nouveau ses taux d'intérêt. La BoE espère probablement que les taux historiquement élevés feront leur travail pour freiner l'inflation dans les mois à venir, après avoir souligné le décalage entre la politique monétaire et ses effets.

Russ Mould, d'AJ Bell, a décrit les décisions sur les taux d'intérêt aux États-Unis et au Royaume-Uni comme un "double coup dur" pour les marchés. Il a ajouté que "les investisseurs se concentreront sur les signaux concernant l'évolution des taux en 2024".

La livre était cotée à 1,2196 USD à la mi-journée mardi à Londres, en hausse par rapport à 1,2144 USD à la clôture des marchés boursiers lundi. L'euro s'est établi à 1,0664 USD, en hausse par rapport à 1,0607 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 150,69 yens, en hausse par rapport à 149,13 yens.

Le FTSE 100 a pu rester à flot à la mi-journée mardi, malgré la chute de 4,0% de l'ancre BP suite à des résultats décevants.

Après le départ fracassant de son PDG en septembre, la major pétrolière BP a annoncé un nouveau rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars pour le troisième trimestre. Cependant, ses actions ont chuté de 5,2 %, car ses résultats ont manqué les prévisions du marché.

Le bénéfice au coût de remplacement est tombé à 3,29 milliards de dollars, contre 8,15 milliards de dollars sur une base sous-jacente, ce qui est inférieur au consensus des analystes compilés par la société, qui s'élevait à 4,01 milliards de dollars.

Cependant, le bénéfice sous-jacent du coût de remplacement a augmenté par rapport aux 2,59 milliards de dollars du deuxième trimestre, ce que BP attribue à "des marges de raffinage réalisées plus élevées, à un niveau inférieur d'activité de révision de raffinage, à un résultat de négoce de pétrole très fort, à une production de pétrole et de gaz plus élevée, partiellement compensée par un faible résultat de commercialisation et de négoce de gaz".

Le total des recettes et autres revenus a baissé à 54,02 milliards de dollars, contre 57,81 milliards de dollars un an plus tôt, mais a augmenté par rapport aux 49,48 milliards de dollars du deuxième trimestre.

BP a également annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars, soit le même montant que celui annoncé lors de la publication des résultats du deuxième trimestre en août.

Pour l'avenir, BP s'attend à ce que les prix du pétrole au quatrième trimestre soient soutenus par les restrictions de production de l'Opep et la poursuite du rebond de la demande.

"Les prix du gaz européen et du gaz naturel liquéfié asiatique dépendront des conditions météorologiques, de la reprise de la demande en Europe et en Chine et des tensions géopolitiques persistantes. Aux États-Unis, les conditions météorologiques constituent également un facteur de risque, mais des niveaux de stockage supérieurs à la normale et une production accrue devraient contribuer à atténuer la volatilité", a déclaré la société.

Dans le même temps, les prix du pétrole ont quelque peu reculé, le marché évaluant le risque de perturbations potentielles au Moyen-Orient. Le baril de Brent était coté à 87,11 USD à la mi-journée à Londres mardi, contre 88,31 USD lundi.

L'entreprise pétrolière Shell a perdu 0,3 %.

Rolls-Royce a été la meilleure performance de l'indice, avec un bond de 5,8 %. Barclays a relevé le titre du fabricant de moteurs d'avion de "poids égal" à "surpondérer".

Au sein de l'indice FTSE 250, le groupe IG a progressé de 2,8 %.

Le fournisseur de services de négociation en ligne basé à Londres a déclaré qu'il allait licencier 300 personnes, soit 10 % de ses effectifs, dans le but de réduire les coûts et de devenir une "société fintech allégée".

Il prendra d'autres "mesures d'efficacité", notamment en élargissant l'utilisation de ses centres d'excellence mondiaux, et prévoit de réaliser des économies de 50 millions de livres sterling par an à moyen terme.

Sur l'AIM de Londres, Velocys a chuté de 70 %.

La société spécialisée dans la technologie des carburants durables a informé ses actionnaires de l'évolution de son financement. Elle a déclaré qu'il n'y aurait pas d'autre extension de la date d'arrêt à long terme des obligations de prêt convertibles, et qu'il est peu probable que tout investissement se fasse dans les mêmes conditions que ses précédentes obligations de prêt convertibles.

Velocys a ajouté que ses discussions avec des investisseurs stratégiques se poursuivaient.

Real Good Food a fait un bond de 38 %.

Avant son assemblée générale annuelle, le fabricant de produits alimentaires basé à Liverpool, en Angleterre, a fait part d'une mise à jour commerciale optimiste. Il a déclaré qu'il réalisait de bonnes affaires au cours de son troisième trimestre, très chargé en saison, à l'approche de Noël, et qu'il voyait les bénéfices de son récent programme de réforme "radicale".

"Nous avons fait des progrès considérables depuis l'année dernière, à la même époque, alors que le groupe était vraiment en difficulté", a commenté le président exécutif Mike Holt.

Les actions à New York ont été appelées à baisser. L'indice Dow Jones Industrial Average a été appelé à ouvrir pratiquement inchangé. Cependant, l'indice S&P 500 devrait ouvrir en baisse de 0,2 % et le Nasdaq Composite en baisse de 0,5 %.

L'or était coté à 1 997,51 USD l'once, en baisse par rapport à 2 000,32 USD.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

