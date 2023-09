Les actions européennes ont légèrement progressé jeudi, soutenues par des gains dans les valeurs énergétiques, les prix du pétrole ayant augmenté alors que les investisseurs attendaient les données d'inflation de l'Allemagne, la plus grande économie de la zone euro.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a augmenté de 0,1% à 705 GMT après cinq séances consécutives de pertes, tandis que le DAX allemand a ajouté 0,2%.

Les valeurs énergétiques ont augmenté de 0,9% alors que les prix du brut ont atteint leur plus haut niveau depuis plus d'un an après qu'une baisse des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis ait ajouté aux inquiétudes concernant l'insuffisance de l'offre mondiale suite aux réductions de la production de l'OPEP+.

Ryanair a chuté de 1,2 % après que la compagnie aérienne européenne a annoncé un certain nombre de réductions de son programme d'hiver en raison des retards de livraison de Boeing, mais a ajouté que ses prévisions de trafic pour l'ensemble de l'année n'étaient pas affectées "pour l'instant".

Le gouvernement italien a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour cette année et la suivante et a revu à la hausse ses objectifs de déficit budgétaire.

Les actions italiennes ont augmenté de 0,2 %.