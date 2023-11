Les actions à Wall Street ont été mitigées, alors que les actions mondiales ont dérivé vendredi vers leur plus grand rallye en un mois depuis novembre 2020, au cours d'une session de négociation raccourcie et atténuée après les vacances de Thanksgiving aux États-Unis.

Les contrats à terme sur le pétrole sont restés stables avant la réunion de l'OPEP+ de la semaine prochaine, qui pourrait déboucher sur un accord sur la réduction de la production en 2024, et les prix de l'or étaient en voie d'enregistrer un deuxième gain hebdomadaire.

L'indice MSCI des actions mondiales avait baissé de 0,01% à 9:49 EST (1449 GMT), mais se dirigeait toujours vers un gain mensuel de 8,5% après que les investisseurs soient de plus en plus confiants que les taux d'intérêt américains ont atteint leur maximum, le marché se concentrant sur le calendrier des réductions...

L'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 68,74 points, soit 0,19 %, pour atteindre 35 341,77 ; l'indice S&P 500 a perdu 0,97 point, soit 0,02 %, pour atteindre 4 555,65 ; et l'indice Nasdaq Composite a perdu 27,56 points, soit 0,19 %, pour atteindre 14 238,30.

L'indice STOXX 600 a progressé de 0,69 %, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 a gagné 0,15 %.

Dans les nouvelles géopolitiques, Israël et le Hamas ont entamé un cessez-le-feu de quatre jours vendredi et les militants devaient libérer 13 femmes et enfants israéliens pris en otage plus tard dans la journée, le premier signe de détente dans la guerre qui dure depuis près de sept semaines.

La banque centrale américaine a augmenté les coûts d'emprunt de référence de plus de cinq points de pourcentage depuis mars 2022 dans le cadre d'un cycle de resserrement monétaire mondial.

"Les données (économiques) plus faibles et l'inflation plus faible aux États-Unis ont donné aux marchés l'espoir de commencer à voir des réductions de taux", a déclaré Peter Doherty, directeur de la gestion des investissements chez Arbuthnot Latham à Londres.

"Mais le débat porte sur la question de savoir si nous devrions prendre des bénéfices maintenant", a-t-il ajouté, étant donné le potentiel de "ré-accélération de la croissance américaine", après que la plus grande économie du monde ait déjoué les prévisions de récession tout au long de l'année 2023.

Malgré l'optimisme qui a gagné les marchés mondiaux ce mois-ci, il pourrait y avoir une accalmie à l'avenir, car les investisseurs positionnent leurs portefeuilles pour 2024, selon certains analystes.

Les rendements du Trésor américain à 10 ans, qui donnent le ton pour les coûts d'emprunt dans le monde entier, ont augmenté à 4,4724 % contre 4,416 % précédemment. Ils se situent toujours largement en dessous de la barre des 5 % atteinte le mois dernier.

Le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed a indiqué qu'il n'y aurait pas d'autres augmentations à moins que les progrès réalisés dans la maîtrise de l'inflation ne s'essoufflent.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a augmenté pour la troisième fois, reflétant le refus des responsables de la Banque centrale européenne d'envisager une baisse des taux.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres monnaies, a baissé de 0,33 %, s'approchant d'un plus bas de trois mois, les paris sur la baisse des taux ayant réduit l'attrait de la détention de dollars.

En Europe, cependant, les marchés ont reflété un pessimisme croissant quant à l'assouplissement de la politique monétaire des banques centrales.

Les rendements des obligations d'État de la zone euro étaient en passe de clôturer la semaine en hausse, les investisseurs ayant mis en balance les craintes de récession et les commentaires des responsables politiques de la Banque centrale européenne, qui vont à l'encontre des attentes du marché en matière de réduction des taux d'intérêt en 2024.

Le rendement de référence des obligations allemandes à 10 ans a augmenté de 5 points de base en une semaine.

Au Royaume-Uni, où la Banque d'Angleterre est désormais considérée comme devant maintenir les taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis 15 ans jusqu'à la fin de l'été prochain, la livre sterling a atteint son plus haut niveau depuis le début du mois de septembre.

En Asie, l'indice Nikkei des actions japonaises a progressé, se rapprochant de son plus haut niveau depuis 33 ans atteint lundi.

Les données de vendredi ont montré que l'inflation de base des consommateurs japonais a légèrement augmenté en octobre, bien que moins que prévu.

L'indice CSI 300 de la Chine continentale a chuté de 0,7 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis plus d'un mois, reflétant l'inquiétude des investisseurs face à l'effondrement de l'immobilier et à l'atonie de l'économie.

Vendredi, les investisseurs étrangers ont vendu pour 6,2 milliards de yuans (859,8 millions de dollars) d'actions de la Chine continentale par le biais du canal "stock connect", ce qui représente la plus forte sortie quotidienne depuis plus d'un mois.

Les prix du pétrole sont restés stables après avoir chuté de plus de 1 % en raison des inquiétudes suscitées par le report de la réunion de l'OPEP+.

Le prix de l'or au comptant a augmenté de 0,43 % pour atteindre 2 000,44 dollars l'once.

(1 $ = 7,2111 yuans chinois renminbi)