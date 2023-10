(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert dans le vert jeudi, les marchés boursiers retrouvant un certain optimisme prudent à l'approche de nouveaux rapports sur l'emploi aux Etats-Unis.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 5,09 points à 7 417,54. Le FTSE 250 était en hausse de 69,39 points, soit 0,4%, à 17 562,29, et l'AIM All-Share était en hausse de 0,98 point, soit 0,1%, à 696,19.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,1% à 739,99, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,4% à 15 278,87, et le Cboe Small Companies était stable à 13 233,17.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,2%, tandis que le DAX 40 à Francfort était stable. Les données décevantes sur le commerce allemand ont alimenté les craintes d'un retour à la récession de la plus grande économie européenne au troisième trimestre.

Les grandes compagnies pétrolières BP et Shell ont pesé sur le FTSE 100, en baisse de 1,2 % et 1,5 % respectivement, en raison de la baisse du prix du pétrole.

Le baril de Brent s'échangeait à 86,11 USD tôt jeudi, en baisse par rapport aux 87,91 USD de la fin de la journée de mercredi. Il a fortement chuté par rapport aux 92,29 USD du début de la journée de lundi.

"Les soupçons croissants que l'économie mondiale se dirige droit dans le mur n'ont pas épargné les bulls du pétrole hier," a déclaré Ipek Ozkardeskaya de Swissquote Bank.

L'Administration américaine d'information sur l'énergie a indiqué mercredi que l'offre d'essence finie, un indicateur de la demande, a chuté la semaine dernière à environ 8 millions de barils par jour, son niveau le plus bas depuis le début de l'année.

Par ailleurs, l'alliance Opec+ a décidé de maintenir la production à son niveau actuel, tandis que l'Arabie saoudite et la Russie ont réaffirmé leur engagement à procéder à des réductions supplémentaires jusqu'à la fin de l'année.

Imperial Brands a augmenté de 1,4 % à la suite d'une mise à jour commerciale optimiste.

La société de tabac a déclaré qu'elle était en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels pour les douze mois se terminant le 30 septembre, tout en annonçant un rachat d'actions supplémentaire de 1,1 milliard de livres sterling.

Imperial a déclaré que la mise en œuvre de sa stratégie quinquennale entraînait de nouvelles améliorations des performances opérationnelles et financières. Elle s'attend à une croissance à taux de change constant du chiffre d'affaires net du tabac et des produits de nouvelle génération à un chiffre, Russie comprise, et à une accélération du bénéfice d'exploitation ajusté du groupe vers le bas de sa fourchette à un chiffre. L'entreprise a déclaré que les prix élevés du tabac étaient à l'origine de cette croissance.

Cependant, l'action est en baisse de 5,2 % au cours des cinq derniers jours. Elle avait clôturé en baisse de 3,0 % mercredi, après que le premier ministre Rishi Sunak a annoncé des propositions visant à restreindre progressivement l'âge légal pour l'achat de tabac au Royaume-Uni.

"Ce n'est que de la poudre aux yeux jusqu'à ce qu'elle soit réellement appliquée.... Par ailleurs, sur le front de la réglementation, Imperial a remporté une victoire aux États-Unis avec l'annulation partielle du refus de la FDA de commercialiser la vapoteuse rechargeable myblu", a commenté Derren Nathan, responsable de la recherche sur les actions chez Hargreaves Lansdown.

Unite a augmenté de 1,3 % après avoir fait état d'une forte activité commerciale et d'un changement à la tête de l'entreprise.

La société d'hébergement pour étudiants a déclaré que son directeur général, Richard Smith, quittera ses fonctions à la fin de l'année, après avoir été en poste depuis 2016 et avoir travaillé pour la société pendant 13 ans. Il restera dans l'entreprise en tant que conseiller jusqu'en septembre 2024. Joe Lister deviendra PDG à partir du 1er janvier. M. Lister est directeur financier d'Unite depuis 15 ans et travaille pour l'entreprise depuis 22 ans.

L'entreprise a également annoncé un taux d'occupation "record" et une forte croissance des loyers pour l'année universitaire 2023/2024.

Dans le FTSE 250, Volution a été le plus performant, avec une hausse de 6,7 %.

Le concepteur et fabricant de solutions de qualité de l'air intérieur économes en énergie a salué les "réglementations de plus en plus strictes" axées sur la réduction des émissions de carbone comme stimulant la demande pour son activité, tout en déclarant un paiement plus élevé après l'augmentation du bénéfice annuel.

Pour l'exercice clos le 31 juillet, la société basée dans le West Sussex a déclaré un bénéfice avant impôts de 48,8 millions de livres sterling, soit une hausse de 3,4 % par rapport aux 47,2 millions de livres sterling enregistrés l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 6,6 %, passant de 307,7 millions de livres sterling à 328 millions de livres sterling.

Volution a déclaré un dividende final de 5,5 pence par action, contre 5,0 pence l'année précédente. Cela porte le dividende total à 8,0 pence, soit 9,6 % de plus que les 7,3 pence de l'année précédente.

Diversified Energy a gagné 3,0 %

La société a noté une baisse récente du prix de son action, et a déclaré qu'elle n'était "pas au courant d'une raison opérationnelle ou spécifique à la société" pour cela. L'action est toujours en baisse de 15% au cours des cinq derniers jours. La société a déclaré qu'il n'y avait pas eu de changement important dans sa situation financière ou opérationnelle depuis les mises à jour du 1er et du 26 septembre.

Elle a également annoncé qu'elle ne poursuivait pas son projet de cotation aux États-Unis, compte tenu de la dynamique actuelle du marché des actions.

Par ailleurs, l'Ofcom, l'autorité britannique de régulation des communications, s'est déclarée préoccupée par la domination d'Amazon Web Services et de Microsoft sur le marché britannique des services d'infrastructure en nuage.

L'Ofcom a déclaré que son étude avait mis en évidence des caractéristiques qui limiteraient la concurrence et empêcheraient les entreprises britanniques de changer de fournisseur et d'utiliser plusieurs fournisseurs de services en nuage. Il a renvoyé le marché des services publics d'infrastructure en nuage à l'autorité de la concurrence et des marchés (Competition & Markets Authority) pour qu'elle mène une enquête plus approfondie.

"L'informatique en nuage est devenue essentielle pour de nombreuses entreprises de l'économie britannique, notamment les sociétés de télécommunications, les radiodiffuseurs et les organismes du secteur public, et a transformé la manière dont elles fournissent des services dont nous dépendons tous au quotidien. Il utilise des centres de données dans le monde entier pour fournir aux entreprises britanniques un accès à distance à des services tels que les logiciels, le stockage et la mise en réseau", a expliqué l'Ofcom.

En Asie, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en hausse de 1,8 %. En Chine continentale, les marchés financiers sont restés fermés pour les vacances de la Semaine d'or, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en hausse de 0,2 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,5 %.

Le sentiment du marché a été stimulé par la baisse des données sur l'emploi aux États-Unis, qui a apaisé les craintes concernant les taux d'intérêt. En début de semaine, les données JOLTS avaient indiqué un marché de l'emploi plus dynamique que prévu, faisant craindre une période prolongée de taux d'intérêt élevés aux États-Unis.

Cependant, mercredi, le rapport national sur l'emploi ADP a montré que la croissance de l'emploi dans le secteur privé américain s'est considérablement ralentie en septembre.

L'emploi dans le secteur privé a augmenté de 89 000 postes en septembre. En août, l'emploi dans le secteur privé a augmenté de 180 000 postes, révisé à la hausse par rapport à 177 000. Un ralentissement moins important à 153 000 était attendu pour septembre, selon le consensus cité par FXStreet.

Plus tard dans la journée de jeudi, il y aura les données hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage aux États-Unis. Cela préparera le terrain pour les données sur la masse salariale non agricole de vendredi, le rapport mensuel officiel sur l'emploi. On s'attend à ce que le nombre d'emplois augmente de 170 000 en septembre, ce qui représente un ralentissement par rapport aux 187 000 emplois créés en août.

"Le rapport sur les emplois non agricoles pourrait sceller une nouvelle hausse des taux en novembre, ou laisser les marchés dans l'expectative avant le rapport sur l'IPC de la semaine prochaine", a déclaré Michael Hewson de CMC Markets.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en hausse, avec le Dow Jones Industrial Average en hausse de 0,4 %, le S&P 500 en hausse de 0,8 % et le Nasdaq Composite en hausse de 1,4 %.

Le dollar a peu varié par rapport aux principales devises dans les premiers échanges en Europe.

La livre sterling était cotée à 1,2143 USD tôt jeudi, peu de changement par rapport à 1,2144 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi. L'euro s'échangeait à 1,0509 USD, en baisse par rapport à 1,0515 USD. Contre le yen, le dollar était coté à 148,82 yens, stable par rapport à 148,83 yens.

L'or était coté à 1 822,00 USD l'once tôt jeudi, en baisse par rapport à 1 826,09 USD mercredi.

Le calendrier économique de jeudi comprend les dernières données sur les demandes d'emploi aux États-Unis à 1330 BST, après une lecture PMI de la construction au Royaume-Uni à 0930 BST.

