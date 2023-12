(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en demi-teinte vendredi, le dernier jour de bourse de l'année 2023, alors que les investisseurs évaluent les maigres rendements du marché des actions britanniques au cours de l'année écoulée.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 7,12 points, soit 0,1%, à 7 729,86. L'indice FTSE 250 a perdu 56,50 points, soit 0,3 %, à 19 662,66. L'AIM All-Share était en hausse de 0,17 point à 763,83.

La Bourse de Londres est ouverte pour une demi-journée vendredi, fermant à 12h30 GMT.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,1 % à 771,80 points, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,2 % à 17 148,06, et le Cboe Small Companies était en légère hausse à 14 891,86.

Alors que le positionnement défensif de l'indice FTSE 100 a relativement bien servi les investisseurs en 2022, Londres a été laissée pour compte avec le retour de l'appétit pour le risque en 2023. Elle n'a réalisé qu'un gain de 2,3 % cette année.

En ce qui concerne les actions européennes, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,4 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,3 %. Depuis le début de l'année, ces deux indices sont en hausse de 15 % et 19 % respectivement.

Il y a toutefois eu quelques points positifs à Londres.

Le fabricant de moteurs d'avion Rolls-Royce s'est renforcé au cours de l'année, sous la direction de Tufan Erginbilhic, qui a été nommé directeur général au début de l'année 2023. La valeur de ses actions a triplé au cours des douze derniers mois.

Rolls-Royce a présenté un programme de désinvestissement des actifs non essentiels et a satisfait les investisseurs en se concentrant sur des domaines offrant des marges plus élevées et un plus grand potentiel de croissance.

Marks & Spencer a également connu une année faste, le membre fondateur du FTSE 100 ayant réintégré l'indice en septembre après quatre ans d'absence. Ses actions ont plus que doublé au cours de l'année 2023.

Lorsque le détaillant de vêtements, de produits alimentaires et de produits pour la maison a annoncé ses résultats intermédiaires en novembre, il a révélé qu'il avait enregistré une croissance générale des ventes de 11 % par rapport à l'année précédente, tandis que le bénéfice avant impôt a fait un bond de 56 %. Les clients ont "réagi positivement" à ses gammes de Noël, a déclaré M&S, laissant les investisseurs pleins d'espoir quant à ses activités festives.

À la baisse, les sociétés minières Anglo American et Fresnillo ont pesé sur le FTSE 100 et devraient clôturer l'année sur un recul de 39 % et 34 % respectivement.

Anglo a dû faire face à la chute des prix des matières premières dans un contexte de perspectives économiques moroses pour la Chine, un important importateur de matières premières.

"Bien que l'inflation ait quelque peu diminué, elle reste obstinément élevée. Cela a entraîné une augmentation des coûts des intrants pour l'énergie, la main-d'œuvre et les matériaux liés aux opérations minières d'Anglo. En conséquence, les marges bénéficiaires de l'entreprise ont été comprimées", note Chris Beauchamp d'IG.

Pendant ce temps, Fresnillo a été confronté à un ensemble de problèmes similaires, ainsi qu'à ses propres problèmes de production. Comme l'a fait remarquer M. Beauchamp, le risque politique découlant de sa forte dépendance à l'égard des actifs situés au Mexique injecte également un élément d'incertitude dans les perspectives de l'entreprise minière.

L'étoile montante des actions européennes cette année a été la société danoise Novo Nordisk, qui a vu son action bondir de 48 % grâce à l'explosion des ventes de ses médicaments contre l'obésité Ozempic et Wegovy. En septembre, l'entreprise a obtenu le titre de société la plus précieuse d'Europe et est actuellement évaluée à 2,38 billions de couronnes danoises, soit environ 353 milliards de dollars.

Aux États-Unis, Wall Street a clôturé en demi-teinte, avec une hausse de 0,1 % pour l'indice Dow Jones et une légère progression pour l'indice S&P 500, tandis que l'indice Nasdaq Composite s'est inscrit dans le rouge.

Toutefois, le Dow Jones a progressé de 14 % jusqu'à présent en 2023, le S&P 500 de 25 % et le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, de 45 %.

Les actions sont en hausse depuis la fin du mois d'octobre, le marché ayant intégré la modération de l'inflation et la solidité du marché de l'emploi dans l'idée que l'économie américaine peut éviter la récession.

L'action qui a volé la vedette en 2023 est le fabricant de puces Nvidia, dans un contexte d'explosion de l'intérêt pour l'intelligence artificielle. Ses actions ont bondi de 147 USD au début de l'année à 495 USD à la fin.

"Nos boules de cristal ont complètement manqué le rallye de l'IA qui a marqué l'année 2023", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste principal à la Swissquote Bank.

Elle ajoute : "Cette année a été complètement différente de ce que l'on a pu observer dans le passé : "Cette année a été complètement différente de ce que l'on attendait. Nous nous attendions à ce que les États-Unis entrent en récession, mais ils ont enregistré une croissance d'environ 5 % au troisième trimestre. Nous nous attendions à ce que la réouverture post-Covid en Chine stimule la croissance chinoise et alimente l'inflation mondiale, mais un an après la fin des mesures zéro-Covid en Chine, la Chine étouffe en raison d'une déflation inattendue et d'une crise immobilière qui s'aggrave. Nous nous attendions à ce que la corrélation négative de l'année dernière entre les actions et les obligations s'inverse, car la récession aurait stimulé l'appétit pour les obligations mais nui aux actions. Cela n'a pas été le cas".

Le dernier rebond des actions en décembre a été provoqué par les attentes de réductions des taux d'intérêt d'au moins 150 points de base de la part de la Réserve fédérale américaine en 2024. Cela a exercé une pression à la vente sur le dollar au cours des dernières semaines.

Cependant, M. Ozkardeskaya de Swissquote a averti jeudi que la hausse des actions et la chute du dollar américain "semblent exagérées", risquant une "correction sauvage" en temps voulu.

Les attentes du marché concernant l'évolution des taux sont nettement plus pessimistes que celles de la Fed elle-même.

Le dernier graphique trimestriel de la banque centrale montre que la plupart des responsables s'attendent à ce que les taux se situent dans une fourchette de 4,4 % à 4,9 % d'ici à la fin de 2024. Le taux des fonds fédéraux se situe actuellement entre 5,25 % et 5,5 %, son plus haut niveau depuis 22 ans, de sorte que le diagramme en pointillés indique des réductions de 100 points de base ou moins.

Le dollar a été mitigé par rapport aux principales devises lors des premiers échanges en Europe.

La livre sterling était cotée à 1,2743 USD, légèrement supérieure à 1,2741 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi. L'euro s'échangeait à 1,1060 USD, en baisse par rapport à 1,1078 USD. Face au yen, le dollar était coté à 141,45 yens, en hausse par rapport à 141,08 yens.

L'once d'or était cotée à 2 071,13 USD, en baisse par rapport aux 2 075,46 USD de la fin de journée de jeudi. Cependant, le métal précieux a fortement progressé en 2023, avec une hausse de 14%. Il a terminé l'année 2022 à Londres autour de 1 818,60 USD.

La trajectoire des prix de l'énergie, qui représentent une menace inflationniste, sera probablement un facteur clé pour déterminer la trajectoire des réductions de taux. Toutefois, les craintes d'une hausse des prix du pétrole due au conflit au Moyen-Orient ne se sont pas concrétisées jusqu'à présent.

Le baril de Brent s'échangeait à 77,56 USD au début de la journée de vendredi, contre 78,70 USD à la fin de la journée de jeudi. Le Brent a terminé l'année 2022 à Londres à 83,21 USD, perdant ainsi 6,8 % sur l'année 2023.

"Les efforts de l'Opep pour réduire la production et la montée des tensions géopolitiques au Moyen-Orient sont restés étonnamment inefficaces pour stimuler l'appétit pour le pétrole cette année", a noté M. Ozkardeskaya.

En Asie, vendredi, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en baisse de 0,5 %, mais a bondi de 30 % au cours de l'année 2023.

Les entreprises japonaises ont surperformé au cours de l'année, la banque centrale du pays ayant maintenu sa politique monétaire ultra-libre. Face à un dollar fort, le yen s'est déprécié, ce qui a contribué à rendre les produits japonais plus compétitifs et à attirer les investissements étrangers.

Il en va tout autrement pour les actions chinoises, les investisseurs se montrant de plus en plus hésitants quant aux perspectives économiques du pays après que l'optimisme initial concernant sa réouverture post-Covid se soit évanoui.

Vendredi, l'indice composite de Shanghai était en hausse de 0,7 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a clôturé en légère hausse. Sur l'année, les indices sont respectivement en baisse de 4,5 % et de 15 %.

L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 0,3 %, en hausse de 9,3 % sur l'année.

Par Elizabeth Winter, rédactrice en chef adjointe d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.