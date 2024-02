(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en demi-teinte lundi, avec les constructeurs de maisons en ligne de mire dans le cadre d'une enquête sur des comportements anticoncurrentiels présumés.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 1,27 points à 7 707,55. Le FTSE 250 était en baisse de 17,42 points, 0,1% < à 19 162,14, et l'AIM All-Share était en hausse de 1,54 points, 0,2%, à 749,31.

Le Cboe UK 100 est resté stable à 772,04, le Cboe UK 250 a baissé de 0,2% à 16 550,35, et le Cboe Small Companies a baissé de 0,1% à 14 395,57.

Dans le FTSE 350, les constructeurs de maisons étaient sous pression en début de séance, suite à l'annonce d'une enquête menée par l'autorité britannique de surveillance de la concurrence.

La Competition & Markets Authority a déclaré qu'elle enquêtait sur Barratt, Bellway, Berkeley, Persimmon, Redrow, Taylor Wimpey, Vistry, ainsi que sur la société privée Bloor Homes.

Dans le FTSE 100, Persimmon, Taylor Wimpey, Barratt et Berkeley ont chuté respectivement de 2,4 %, 2,2 %, 1,3 % et 1,0 %. Dans le FTSE 250, Redrow, Bellway et Vistry ont chuté de 2,3 %, 2,2 % et 1,8 %.

L'autorité de régulation a déclaré que la nouvelle enquête concernait "le partage présumé d'informations commercialement sensibles" entre les constructeurs de maisons, ce qui pourrait influencer la construction de sites et les prix des nouvelles maisons.

L'enquête intervient alors que la CMA a publié son rapport final sur le marché de la construction de logements, "constatant que le système de planification complexe et imprévisible, ainsi que les limites du développement privé spéculatif, sont responsables de la sous-livraison persistante de nouveaux logements". La CMA a également fait part de ses préoccupations concernant les frais de gestion immobilière et la qualité de certains logements neufs. Sarah Cardell, directrice générale de la CMA, a souligné la nécessité d'une "intervention significative" dans le secteur de la construction pour garantir la qualité des logements.

Le partage suspect d'informations n'est pas l'un des "principaux moteurs des problèmes" mis en évidence dans le rapport de la CMA, a déclaré Mme Cardell, qui a ajouté : "il est important que nous nous attaquions aux pratiques anticoncurrentielles" : "Il est important que nous nous attaquions aux comportements anticoncurrentiels si nous les découvrons.

Pendant ce temps, la société de distribution Bunzl a été la moins performante des grandes capitalisations, chutant de 4,7 % suite à ses résultats annuels.

Bunzl a déclaré que les revenus en 2023 ont légèrement diminué de 2,0 % en glissement annuel à 11,80 milliards de livres sterling contre 12,04 milliards de livres sterling, tout en restant "significativement en avance" sur 2019. Malgré la performance plus faible du chiffre d'affaires, le bénéfice avant impôt a augmenté de 10% à 698,6 millions de livres sterling, contre 634,6 millions de livres sterling, tandis que sa marge d'exploitation a augmenté à 8,0%, contre 7,4%. En recommandant un dividende final de 50,1 pence, le dividende total pour 2023 a augmenté de 8,9 % pour atteindre 68,3 pence, contre 62,7 pence en 2022.

Cependant, Bunzl a cité un début d'année "plus lent que prévu" en Amérique du Nord, et s'attend maintenant à une "légère croissance du chiffre d'affaires" en 2024, qui sera alimentée par des acquisitions, avec une marge d'exploitation qui tombera en dessous du niveau de 2023. Elle avait précédemment prévu une "légère croissance du chiffre d'affaires" et une marge d'exploitation "globalement conforme" à celle de 2023.

Parmi les petites capitalisations de Londres, Wincanton a bondi de 11 % à 498,25 pence.

CEVA Logistics UK Rose a déclaré être parvenu à un accord avec le conseil d'administration du fournisseur de services logistiques sur les termes d'une offre en espèces recommandée accrue, dans le cadre d'une offre rivale potentielle. Il propose désormais 480 pence par action, soit une augmentation de 6,7 % par rapport à son offre initiale de 450 pence.

Le projet de rachat dans le cadre de l'offre initiale a été annoncé le mois dernier. Wincanton a déclaré avoir reçu une approche de la part d'un soumissionnaire concurrent potentiel et procède à des vérifications préalables pendant que le soumissionnaire concurrent potentiel évalue une offre possible pour la société, mais son conseil d'administration continue de recommander à l'unanimité l'offre majorée de CEVA.

International Personal Finance a chuté de 8,9 % après avoir retardé la publication de ses résultats annuels pour évaluer l'impact d'un changement dans la manière dont l'industrie des cartes de crédit est réglementée en Pologne.

En ce qui concerne les actions européennes, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,2 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était légèrement inférieur.

Sur le plan macroéconomique, après le rebond du marché de l'IA la semaine dernière, stimulé par les résultats de Nvidia, les investisseurs se tournent à présent vers les données économiques de cette semaine. Certains chiffres clés publiés aux États-Unis devraient influencer les attentes concernant le calendrier des réductions potentielles des taux d'intérêt. Selon l'outil FedWatch du CME, le marché s'attend désormais à ce que la Réserve fédérale procède à sa première baisse de taux en juin. Au début de l'année, la première réduction de 25 points de base était largement attendue en mars.

"Le prochain test pour les investisseurs, plus tard dans la semaine, sera l'indice des dépenses de consommation personnelle, la mesure de l'inflation préférée de la Réserve fédérale. Un chiffre plus élevé que prévu pourrait bien mettre le feu aux poudres, comme ce fut le cas récemment lorsqu'un indice des prix à la consommation élevé a déclenché une vente massive d'actions. Les derniers chiffres donneront également des indications sur la persistance de l'inflation, comme certains l'avaient craint, en particulier après la publication d'un rapport sur le secteur des services vendredi, qui a révélé que les prix des intrants avaient atteint un niveau inégalé depuis près d'un an", a déclaré Richard Hunter, d'Interactive Investor.

La livre sterling était cotée à 1,2671 USD tôt lundi, soit un peu plus que les 1,2667 USD enregistrés à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi. L'euro s'échangeait à 1,089 USD, contre 1,0818 USD. Face au yen, le dollar était coté à 150,43 yens, peu de changement par rapport à 150,44 yens.

En Asie, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en hausse de 0,4%. En Chine, l'indice Shanghai Composite a chuté de 0,9 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a perdu 0,5 %, succombant probablement à des prises de bénéfices après une forte hausse la semaine dernière. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,1 %.

L'or était coté à 2 035,95 USD l'once tôt lundi, légèrement plus élevé que les 2 033,76 USD de vendredi.

Le pétrole Brent se négociait à 81,04 USD le baril, en baisse par rapport à 82,16 USD, mais restait soutenu par les perspectives de risque au Moyen-Orient.

"Au début du mois, les prix du pétrole étaient à la hausse, mais ils sont maintenant au point mort en raison de différents facteurs affectant le marché pétrolier. D'une part, les tensions au Moyen-Orient et la baisse de la production de pétrole par les pays de l'Opep+ ont provoqué une hausse des prix. D'autre part, les Chinois achètent moins de pétrole, ce qui a freiné la hausse des prix", note Andre Cilliers, stratège en devises chez TreasuryONE.

Selon les Chambres de commerce britanniques, plus de la moitié des entreprises exportatrices britanniques ont été affectées par les perturbations du transport maritime sur les routes commerciales essentielles le long de la mer Rouge. La BCC a averti que la pression sur les entreprises commencera à augmenter si les problèmes persistent.

Quelque 53 % des fabricants et des entreprises de services aux consommateurs, qui comprennent les détaillants et les grossistes, ont déclaré avoir été affectés par les turbulences en mer Rouge. Les entreprises interrogées ont fait état d'une augmentation des coûts, certaines ayant vu le coût de la location de conteneurs tripler depuis la perturbation. D'autres ont mentionné des retards logistiques ajoutant jusqu'à trois ou quatre semaines aux délais de livraison.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé la journée de vendredi en hausse : l'indice Dow Jones a progressé de 0,2 %, l'indice S&P 500 a légèrement augmenté et l'indice Nasdaq Composite a progressé de 0,3 %.

Le calendrier économique est calme lundi avec les ventes de logements neufs aux Etats-Unis et l'indice manufacturier de la Fed de Dallas à 1500 et 1530 GMT.

