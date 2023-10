Selon les analystes pétroliers de Rystad Energy, les prix mondiaux du pétrole brut pourraient tomber à environ 60 dollars le baril d'ici à 2027 en raison du ralentissement de la croissance de la demande, ce qui réduirait d'un tiers le prix maximum de l'année prochaine en raison de la chute de la demande.

Ces perspectives constituent un message rassurant, alors que de récents analystes de Wall Street prévoient un baril à 150 dollars au cours des deux prochaines années. Selon les prévisions à long terme de Rystad, les prix devraient culminer à 91 dollars le baril l'année prochaine, avant de chuter jusqu'à 50 dollars.

"La demande atteint son maximum", a déclaré Claudio Galimberti, responsable de la recherche pour l'Amérique du Nord chez Rystad, lors d'un événement organisé jeudi à Houston. "Nous prévoyons une baisse des prix dans les trois à quatre prochaines années, principalement en raison de l'abondance de l'offre.

Le groupe des producteurs de pétrole OPEP+ a réussi à faire bouger les prix du pétrole cette année en réduisant la production, mais cette stratégie ne peut pas réussir à long terme, a-t-il ajouté.

La croissance de la demande mondiale de pétrole, qui s'est élevée en moyenne à 3,7 millions de barils par jour (bpj) l'année dernière, devrait ralentir pour atteindre 2,4 millions de bpj cette année, 1,2 million de bpj en 2025 et seulement 500 000 bpj en 2026, a déclaré M. Galimberti.

Les prix au-delà de 2026 refléteront le rythme de la transition énergétique mondiale vers des énergies plus propres et le niveau des investissements dans la production de nouveaux combustibles fossiles, a-t-il ajouté.

Rystad prévoit que le prix du Brent pourrait recommencer à augmenter après 2027 et dépasser les 50 dollars le baril, dans l'hypothèse d'un scénario de base où la température mondiale augmenterait de 1,9 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels d'ici à 2050.

LE SCHISTE GAGNE SUR LA HAUSSE DES PRIX

Rystad prévoit que la production pétrolière américaine atteindra 15 millions de bpj d'ici 2026, contre environ 13 millions de bpj actuellement, avant d'atteindre un plateau.

La stratégie de marché actuelle de l'OPEP a été efficace parce que l'élasticité de l'offre américaine n'est pas aussi élevée qu'il y a dix ans, a déclaré l'ancien directeur de Shell qui a contribué à l'élaboration des scénarios de transition énergétique du géant pétrolier. Mais son efficacité prendra fin si les producteurs de schiste américains forent davantage.

Si les prix du pétrole Brent se maintiennent à une moyenne de 80 dollars le baril après 2026, les producteurs de schiste reprendront leurs investissements, a déclaré M. Galimberti. À ce moment-là, le schiste pourrait fournir jusqu'à 18 millions de barils par jour, a-t-il estimé, ce qui réduirait l'influence de l'OPEP sur les prix.

"C'est une stratégie que l'OPEP peut poursuivre pendant un an, mais pas pendant sept ans", a déclaré M. Galimberti. "Si les prix du pétrole restent élevés, le schiste américain serait le grand gagnant", a-t-il ajouté.

CROISSANCE MODÉRÉE

Rystad s'attend à une croissance modeste de l'industrie américaine du schiste à court terme, avec l'ajout de 60 à 70 appareils de forage d'ici l'année prochaine, ce qui portera le nombre total d'appareils à 634.

Selon Alexandre Ramos-Peon, responsable de la recherche sur les schistes au sein de la société de conseil, il manquerait encore 70 plates-formes pour atteindre les niveaux les plus élevés aux États-Unis, les entreprises continuant à donner la priorité au rendement des actionnaires par le biais de dividendes et de rachats.

"Il n'y a plus du tout d'élasticité en raison de la discipline du capital", a-t-il déclaré en marge de la conférence, ajoutant que les taux de réinvestissement augmentent mais restent faibles par rapport aux normes historiques.

Mais la croissance du schiste américain sera toujours due à l'amélioration de l'efficacité des forages, a déclaré Justin Mayorga, responsable de la recherche sur la chaîne d'approvisionnement.

"Nous nous améliorons dans le forage des puits, et plus rapidement", a-t-il déclaré. "Une croissance lente et modérée sera un message permanent. (Reportage de Sabrina Valle ; Rédaction de Lincoln Feast)