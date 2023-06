Le principal indice boursier canadien devrait ouvrir en hausse vendredi, porté par l'optimisme des investisseurs sur les marchés mondiaux après l'adoption par les États-Unis d'un projet de loi visant à relever le plafond de la dette.

Jeudi en fin de journée, le Sénat américain a adopté une loi bipartisane qui relève le plafond de la dette publique de 31 400 milliards de dollars, évitant ainsi ce qui aurait été le premier défaut de paiement de la plus grande économie du monde.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,6 % à 7 h 10 (HE).

Les prix du pétrole brut ont également augmenté avant la réunion de l'OPEP+ prévue pour le week-end, tandis que les prix des lingots sont restés stables, les participants au marché évaluant les possibilités d'une pause dans la hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine. [O/R] [GOL/]

Parmi les valeurs individuelles, le deuxième producteur de pétrole du Canada, Suncor Energy Inc, supprimera 1 500 emplois d'ici la fin de l'année afin de réduire les coûts et d'améliorer ses performances financières. Les actions de la société cotée aux États-Unis ont augmenté de 1,3 % dans les échanges avant le marché.

La maison de courtage TD Securities est devenue baissière à l'égard du fabricant de véhicules de sports motorisés BRP Inc. De plus, la maison de courtage a augmenté sa cote sur Lundin Mining Corp. de "hold" à "buy".

Dans le même temps, les prix des logements dans la région du Grand Toronto (GTA) ont augmenté en mai par rapport à avril et les ventes ont fortement augmenté, selon les données du Toronto Regional Real Estate Board (TRREB), ajoutant à la preuve que le marché du logement a franchi un cap.

Au cours de la séance précédente, l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 0,5 %, stimulé par des gains dans les secteurs liés aux matières premières. [LE DOW JONES ÉTAIT EN HAUSSE DE 175 POINTS.]

Le Dow Jones était en hausse de 175 points, ou 0,53% à 7:10 a.m. ET, tandis que le S&P 500 était en hausse de 20,25 points, ou 0,48% et le Nasdaq 100 était en hausse de 65,75 points, ou 0,45%. [.N]

MATIÈRES PREMIÈRES À 7:10 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 1 988,4 $ ; +0,1% [GOL/]

Brut américain : 71,19 $ ; +1,5% [O/R]

Brut Brent : 75,39 $ ; +1,5% [O/R]

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES ATTENDUES VENDREDI

Salaires non agricoles de mai à 8:30 a.m. ET

Salaires privés de mai dus à 8:30 a.m. ET

Taux de chômage pour le mois de mai à 8 h 30 (HE)

(1 $ = 1,3372 dollar canadien)